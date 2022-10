Chi è Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani? Età, lavoro, Instagram

Valentina Cenni insieme al marito Stefano Bollani è al timone del programma,al Via dei matti n°0. Per i più curiosi, ecco qualcosa in più sul suo conto.

Valentina Cenni, età e lavoro

Valentina Cenni, classe 1982, è un’attrice teatrale e non solo di rilevante importanza. Sebbene il suo nome cammini spesso affiancato con quello del marito, la sua notorietà dipende in particolar modo dalla sua bravura. Sin da ragazza si è dedicata allo spettacolo e al mondo dell’arte. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte drammatica, è volata a Londra per perfezionare le sue conoscenze. Si specializza infatti alla Royal Academy of Dance. Tutto ciò le ha permesso di lavorare sia nei teatri, sia al cinema raggiungendo un grande successo e conquistando il pubblico anche sul grande e sul piccolo schermo. Valentina ama anche molto la grafica e la fotografia.

Il profilo Instagram

La bella Valentina Cenni ama tenere aggiornati i suoi follower sia della sua vita lavorativa che della sua vita privata con Stefano Bollani. Sul suo profilo Instagram, dove vanta circa 12 mila follower, pubblica moltissime foto di sè e di quello che fa. Ricordiamo che la Cenni non ha figli mentre suo marito ha due figlie nate da un precedente matrimonio.