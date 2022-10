Chi è Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo Donnamaria? Curiosità, età ,lavoro

Attraverso il GF Vip stiamo imparando a conoscere i concorrenti e la loro famiglia. E lo stesso vale per Edoardo Donnamaria. Il padre Vincenzo Donnamaria è noto a Roma per la sua professione e non solo. Scopriamo insieme cosa

Vincenzo Donnamaria: curiosità ed età

Vincenzo Donnamaria, professionista affermato di Roma, è un grande tifoso della Magica. Passione la sua, ben nota, e che ha trasmesso anche al figlio Edoardo. A quest’ultimo ha trasmesso anche l’amore per la musica, tanto che il giovane oltre a lavorare per Forum, ha una carriera avviata anche come deejay

Circa l’età di Vincenzo è davvero complicato risalire ad informazioni certe. Possiamo dire sia un uomo di mezza età molto conosciuto a Roma.

Che lavoro fa?

Come anticipato, Vincenzo è un professionista, per la precisione è un noto avvocato di Roma. Il suo lavoro non si esaurisce però nel mondo della giustizia. È infatti anche un noto cantautore. Suona la chitarra, scrive canzoni e nel 2013 ha debuttato nel mondo della musica con l’album There’s a man. La sua carriera prosegue da solista così nel 2018 pubblica con l’aiuto di Simone Talone e Primiano Di Biase il suo album Angoli della mente. Ultimamente, per la precisione nel febbraio 2022, è stato protagonista dell’album Tu chiamale se vuoi citazioni.