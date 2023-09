Chi è Whoopi Goldberg, tutto sull’attrice di Sister Act: film, malattia, età

Whoopi Goldberg è un’attrice americana molto famosa nota per ruoli straordinari come quello in Sister Act. Oggi ha 67 anni ed è nata il 13 novembre del 1955 a Chelsea New York negli Stati Uniti d’America. Si tratta di uno dei pochi artisti ad aver fatto l’EGOT cioè aver vinto insieme Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. L’Oscar lo vinse nel 1990 come attrice non protagonista per il film Ghost – Fantasma. Si tratta di un’artista completa, una donna in grado di spendersi anche per moltissime cause sociali e per la lotta contro il razismo.

Suo padre era un ecclesiastico battista e da una mamma che era infermiera e insegnante. Sul palcoscenico ci è arrivata quando aveva appena otto anni quando sale per la prima volta sul palcoscenico del teatro Helena Rubistein Children’s di New York. Sicuramente è una donna di grande fama che ha messo sempre d’accordo tutti, riuscendo ad arrivare al cuore del pubblico con grande intelligenza.

Whoopi Goldberg, una carriera straordinaria

Nonostante Whoopi Goldberg sia stata anche cantante, con all’attivo tre album tra il 1985 e il 2005, la conosciamo soprattutto come attrice visto le tantissime cose fatte in carriera. Oltre all’Oscar ha vinto due Golden Globe per Il Colore Viola e Ghost Fantasma, un Premio Bafta come miglior attrice non protagonista nel 1990 sempre per il film con Demi Moore, un Emmy per il miglior talk show nel 2009 per The View e molti altri premi ancora.

Il suo debutto sul grande schermo arriva nel 1982 in Citizen di William Farley. Ha lavorato con grandi registi tra cui Robert Mulligan, Herbert Ross, Donald Petrie, Rob Reiner, James Mangold, Henry Selick e tanti altri. Anche sul piccolo schermo ha dimostrato la sua bravura con diversi ruoli interessanti riuscendo ad arrivare a un pubblico sempre più vasto. Vedremo quali saranno i suoi prossimi impegni e se raggiungerà i giusti risultati necessari per imporsi all’attenzione del pubblico.