Chi è Wilma Goich, madre di Susanna Vianello? Età, ex marito, carriera

Wilma Goich è la madre di Susanna Vianello avuta dalla relazione con Edoardo Vianello. Di seguito scopriamo di più sulla sua età, la sua carriera e sulla vita privata.

Wilma Goich, età e carriera

Classe 1945, Wilma Goich è di origine croata. Ha avuto una carriera Florida come cantante ex interpreti. Negli anni 60 finì in uno scandalo durante il festival di Barcellona con l’accusa di plagio. Le sue canzoni sono state molto cantate nelle epoche d’oro, la più famosa delle quali è “Le colline sono in fiore”. Alcuni dei suoi storici brani hanno raggiunto una fama talmente grossa che ha avuto una menzione alla carriera per l’alto valore. Tra le canzoni che le hanno permesso di raggiungere il successo ricordiamo Finalmente, Gli occhi miei, Baci baci, Attenti all’amore e In un fiore.

L’ex marito e la figlia

Wilma è stata per 11 anni la moglie del cantante Edoardo Vianello con il quale ha cantato per molti anni, formando negli anni 70 il duo I Vianella negli anni ’70. Dalla loro unione nel 1970 era nata Susanna la figlia, la sola ed unica figlia della Goich. Nel 2020 Susanna è venuta a mancare a causa di un cancro fulmineo. La morte della figlia ha segnato molto Wilma, che non ha mai superato la perdita.