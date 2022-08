Chi era Giorgio Gaber? La moglie, la figlia, la malattia

Chi era Giorgio Gaber? All’anagrafe Giorgio Gaberščik, è’ stato uno dei più famosi cantautori e commediografi del panorama nazionale.

Ieri sera Techetechetè, il programma Rai che ripropone spezzoni di storia della vita della tv grazie a un repertorio custodito nelle Teche della Rai, ha reso omaggio a Giorgio Gaber, morto a soli 63 anni a causa del cancro.

Tanta nostalgia tra gli italiani per un personaggio che ha segnato la storia della musica italiana e non solo.

La vita

Era nato il 25 gennaio del 1939 a Milano, da bambino è stato di salute cagionevole e a 2 anni ha avuto la poliomelite, con una ricaduta quando ne aveva 12 che gli ha provocato una piccola disabilità alla mano sinistra. E’ per questo motivo che il papà gli regala una chitarra: per consentirgli di esercitare la mano divertendosi. E così nasce la passione per la musica.

La carriera

Si è diplomato in ragioneria nel 1958 e si è iscritto alla Bocconi di Milano e si è mantenuto agli studi lavorando come musicista nel club Santa Tecla. Un giorno un uomo lo invitò a un appuntamento con una casa discografica. Il giovane Gaber pensò che lo stesse prendendo in giro, senza sapere che di fronte aveva Giulio Rapetti, detto Mogol, che insisterà ancora per convincerlo a fare l’audizione. Da quel momento ha inizio il suo successo.

La moglie

Gaber ha sposato nel 1963 l’attrice e cantante Ombretta Collie. La coppia è stata insieme per oltre quaranta anni e ha avuto un’unica figlia Dalia Gaberscik, nata il 12 gennaio del 1966. Dalia oggi è un’imprenditrice di successo, ha aperto una sua agenzia di comunicazione, la Goigest. L’imprenditrice è sposata con Roberto Luporini dal 1993 e ha due figli: Lorenzo e Luca. E’ molto legata ai genitori e al papà in particolare, tra gli altri impegni di Dalia, infatti, c’ è anche la vicepresidenza della fondazione Gaber.

La malattia e la morte di Giorgio Gaber

Giorgio Gaber ha vissuto nella casa di Montemagno di Camaiore in campagna, fino al suo ultimo giorno di via il 1 gennaio del 2003. Il cantautore pare sia stato malato per oltre 10 anni di tumore ai polmoni. Una malattia a causa della quale si è allontanato gradualmente dalle scene seppure con un’ultima storica apparizione in tv all’inizio del 2000 insieme Dario Fo, Enzo Jannacci e Adriano Celentano, i suoi amici di sempre. Si è trattato di una delle ultime apparizioni in tv di Gaber sopraffatto poi dal cancro.

L’artista riposa nel Famedio, il monumento dedicato a personaggi di grande fama, tra i quali, Alessandro Manzoni, Alda Merini, Walter Chiari, Guido Crepax, Bruno Munari.

Tra le canzoni di maggior successo, Giorgio Gaber ne ha composte alcune che sono rimaste nella storia della musica, tra queste: Non arrossire, la Ballata del Cerruti Gino, il Riccardo, lo shampoo, Un’idea, Qualcuno era comunista, Destra-Sinistra, Io non mi sento italiano. Ma la produzione del cantautore è assai più vasta. Cosi come i riconoscimenti ottenuti.