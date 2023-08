Chi sono i figli di Giorgio Albertazzi: ecco perché non ne ebbe mai

Giorgio Albertazzi non ha avuto figli. Come si apprende da GiorgioAlbertazzi.it infatti pare che sia stata una scelta personale. Nato a Fiesole il 20 agosto del 1923 l’uomo è scomparso a Roccastrada il 28 maggio del 2016 quando aveva 93 anni. È stato sicuramente uno dei più grandi uomini di teatro della storia del nostro paese, attivo per decenni e in grado di portare ovunque le sue opere e i suoi pensieri in materia.

La sua vita sentimentale fu piuttosto piena, ma nonostante questo decise di non avere figli. Sposò nel 2007 Pia dé Tolomei che era molto più giovane di lui, precisamente di 36 anni, e che gli rimase vicino fino alla sua scomparsa avvenuta poi nel 2016. La prima storia importante che ricordiamo arrivò alla metà degli anni cinquanta con Bianca Toccafondi, sua collega e attrice di nota fama. Dal 1956 invece era stato al fianco di Anna Proclemer, un’altra attrice in grado di fare la storia del nostro cinema.

Chi era Giorgio Albertazzi?

I meno avvezzi al teatro e all’arte in generale avranno conosciuto Giorgio Albertazzi attraverso Aldo, Giovanni e Giacomo quando in Chiedimi se sono felice il primo, durante i provini per uno spettacolo, chiese a un’attrice: “Il grande irreprensibile Giorgio Albertazzi, non sapevo facesse anche teatro”. Una lacuna enorme però per chi ci è arrivato attraverso questa strada perché Giorgio fu un vero maestro, uno degli uomini più importanti del novecento a livello artistico internazionale.

Fu in grado di portare sulla scena una vera e propria rivoluzione nel modo di fare teatro, dimostrandosi personaggio dominante e di grande personalità. Era in grado di arrivare dove altri non potevano nemmeno immaginare con una capacità interpretativa divina e anche un modo di dirigere invidiabile. Siamo convinti che questo grande uomo verrà ricordato per sempre grazie alle sue doti e al suo modo di fare.