Chi sono i figli di Mick Jagger: otto ragazzi l’ultimo a 73 anni

Mick Jagger ha avuto una vita incredibile sia dal punto di vista professionale che da quello personale. Basti pensare che ha messo al mondo ben otto figli. Dal 1971 al 1978 è stato sposato con Bianca Perez Mora Macias, mentre dal 1990 al 1999 con Jerry Hall. Nel 2001 invece si è messo con L’Wren Scott che nel marzo del 2014 si è tolta la vita. Il primo si chiama Karis ed è nato nel 1970 dalla storia con la collega Marsha Hunt. Con la prima moglie ha avuto Jade che è nata un anno dopo.

Con Jerry invece ha avuto ben quattro figli e cioè Elizabeth nel 1984, James nel 1985, Georgia nel 1992 e Gabriel nel 1997. Con la modella Luciana Gimenez invece ha avuto un figlio nel 1999 che si chiama Lucas. L’ottavo figlio Deveraux è nato l’8 dicembre del 2016 con la ballerina 29enne Melanie Hamrick quando aveva ben 73 anni. L’uomo ha cinque nipoti e il 19 maggio 2014 tra questi Assisi ha avuto una figlia di nome Ezra Key facendolo diventare bisnonno.

Mick Jagger una vita incredibile

Inutile negare che Mick Jagger ha avuto una vita incredibile che gli ha permesso di raggiungere risultati straordinari e gli ha permesso di ottenere delle grandissimi soddisfazioni. Uomo di spessore internazionale il cantante è nato a Dartford il 26 luglio del 1943 e di recente ha compiuto ottant’anni. Frontman dei Rolling Stones è uno degli uomini più influenti del rock. Nel 2008 è arrivato 16esimo nella lista dei 100 migliori cantanti stilata da Rolling Stone.

Dall’esordio nel 1960 l’artista ha conquistato tutti i palcoscenici riuscendo a trovare un’affermazione incredibile che gli ha permesso di ottenere delle soddisfazioni di non poco conto. In carriera ha inciso 40 album studio e sono usciti anche 18 live e 27 accolte per un totale di ben 72 dischi pubblicati. Inutile dire che è uno dei cantanti più importanti della storia e che è riuscito così a conquistare tutti con la sua personalità.