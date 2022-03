Christian di Amici: chi è, età, fidanzata, cognome, abbandono scuola

Christian è un giovanissimo ballerino di 19 anni, entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, stagione 2021-2022. Specializzato in hip hop e breakdance, Christian studia anche modern, proprio per avere una formazione più completa possibile. Insegna danza nella scuola di ballo della mamma, e ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo già da piccolissimo. Nonostante le critiche ricevute dalla maestra Celentano, Christian non si è mai abbattuto e ha lavorato sodo per migliorare e studiare all’interno della scuola della tv più famosa d’Italia. In questo ultimo periodo, il ballerino è stato fermo a causa di un infortunio che l’ha visto anche protagonista di un provvedimento disciplinare, dove ha rischiato di dover lasciare la scuola. In questi ultimi giorni, Christian sta vivendo un momento difficile, probabilmente in vista dell’arrivo del serale, e ha più volte dichiarato di voler lasciare la scuola, chiedendo anche consiglio ai propri genitori.

Christian Amici chi è

Nome: Christian

Cognome: Stefanelli

Nome d’arte: Turbo Jr

Anno di nascita: 2003

Età: 19 anni

Luogo di nascita: Brembo (Bergamo)

Professione: Ballerino e insegnante di danza

Profilo Instagram ufficiale: @turbojr_

Christian Amici chi è, età, cognome, famiglia, soprannome

Christian, diventato un volto noto nel mondo della tv grazie al programma Amici di Maria De Filippi, dove è entrato come ballerino, è nato in provincia di Bergamo nel 2003. Ha, dunque, 19 anni, e il suo soprannome nel mondo della danza è Turbo Jr. Appassionato di danza sin da piccolo, viene sempre appoggiato dai suoi genitori, in particolare dalla mamma che possiede una scuola di danza, dove Christian lavora come insegnante. Christian è anche molto legata a sua sorella Alexia. Nel 2021 partecipa alle selezioni di Amici di Maria De Filippi e si aggiudica un banco grazie al maestro Raimondo Todaro.

Christian Amici carriera

Nonostante la sua giovane età, Christian ha già una carrera importante alle spalle e numerosi riconoscimenti vinti. Secondo quanto riportato su alcuni siti di gossip, Christian, oltre ad aver vinto il primo premio, nel 2020, al talent ONE SHOT Live Talent Show, ha conquistato anche: Grand Prix Award Barcellona 2009 e alla Urban Street Dance Bruxelles 2016, 2017, 2018, 2019; per tre anni ha fatto parte del tour King of Pop Tribute Michael Jackson, è stato eletto Campione nazionale ed internazionale di Street dance e Break dance e si è aggiudicato il primo premio con i The project Crew nella competizione Dance Crew Selecta diretta da Etienne Jean Marie.

Christian Amici

Nel 2021 partecipa alle selezioni di Amici di Maria De Filippi e si aggiudica un banco grazie al maestro Raimondo Todaro. Nonostante le critiche ricevute dalla maestra Celentano, Christian non si è mai abbattuto e ha lavorato sodo per migliorare e studiare all’interno della scuola della tv più famosa d’Italia. In questo ultimo periodo, il ballerino è stato fermo a causa di un infortunio che l’ha visto anche protagonista di un provvedimento disciplinare, dove ha rischiato di dover lasciare la scuola.

Christian Amici abbandono scuola

In questi ultimi giorni, Christian sta vivendo un momento difficile, probabilmente in vista dell’arrivo del serale, e ha più volte dichiarato di voler lasciare la scuola, chiedendo anche consiglio ai propri genitori. Attualmente, sembra essersi dato ancora un pò di tempo per decidere cosa fare. Secondo molti, la crisi di Christian è stata accentuata anche dall’uscita della scuola di uno dei suoi più cari amici, il ballerino di latinoamericano, Mattia.

Christian Amici fidanzata

Sembrerebbe che Christian sia fidanzato da qualche anno con una sua coetanea, con la quale condivide la passione per la danza.