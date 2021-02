Clinica veterinaria: che cos’è, come funziona, quando è aperta, cosa fa

Spesso i termini clinica veterinaria e studio veterinario sono usati come se fossero sinonimi, quando in realtà sono due strutture piuttosto diverse e con funzionalità distinte. Mentre andare presso uno studio è un po’ come, per noi esseri umani, andare dal medico di base, un centro veterinario o clinica è un di pronto soccorso per cani e altri animali. E non solo.

Aperta 24 ore su 24 e dotata di apparecchiature sofisticate che non si trovano dal veterinario normale, la clinica veterinaria è un ambulatorio dove ci si reca in situazioni di emergenza, o per svolgere analisi e interventi particolari sul nostro animale.

Scopriamo tutti i servizi che offre normalmente una clinica veterinaria, e perché è importante conoscere sempre l’indirizzo di quella più vicina a noi e al nostro animale domestico.

Clinica veterinaria, che cosa fa e come funziona

La clinica veterinaria è un luogo molto importante da conoscere, prima di tutto perché offre assistenza continua. Il consiglio, infatti, è sempre quello di sapere dove si trova la clinica più vicina alla nostra abitazione, così che se abbiamo un’emergenza anche notturna sappiamo dove andare.

In situazioni normali, invece, ci si reca a una clinica veterinaria per il bisogno di effettuare delle analisi approfondite, come test specifici utili ad individuare particolari malattie, come la leishmaniosi o la filariosi, sami citologici e batteriologici. E non solo. Queste cliniche sono anche luoghi dove si svolgono interventi delicati, come per esempio quello per correggere malattie come la displasia dell’anca. Sempre presso la struttura, inoltre, è possibile portare il cane a seguire specifici percorsi riabilitativi o fisioterapici.

Inoltre, spesso può essere lo stesso veterinario a richiedere una visita specifica presso una clinica veterinaria. Questo avviene soprattutto in caso abbia bisogno di radiografie ed ecografie al fine di formulare diagnosi precise, o per decidere se intervenire chirurgicamente.

La clinica veterinaria, quindi, è uno spazio polifunzionale che propone una serie molto varia di servizi per la cura dell’animale, che vanno da una semplice analisi del sangue fino a interventi complessi e percorsi riabilitativi. Inoltre, ha una sezione Pronto Soccorso aperta h24 e 7 giorni su 7, un ambulatorio costantemente a disposizione del padrone in caso di emergenza con il suo animale.

Servizi speciali delle cliniche veterinarie

Oltre a questa serie di servizi basici per animali domestici comuni, la clinica veterinaria propone anche una serie di servizi speciali. Soprattutto, è un punto di riferimento fondamentale per il trattamento di animali esotici come iguane, serpenti, pappagalli, furetti o ricci. Questi particolari animali domestici, infatti, hanno esigenze completamente diverse dall’animale domestico comune, e non sempre un veterinario potrebbe essere preparato a trattarli.

Nelle cliniche, invece, vengono assunti professionisti qualificati appositamente nella cura di animali da compagnia fuori dal comune e vengono acquistati una serie di apparecchiature rare e specifiche. In questo modo, potranno essere curate le malattie più rare dell’animale esotico, ma potranno anche essere educati i padroni sul modo migliore di comportarsi con queste creature dalle esigenze particolari.