Come diventare avvocato studi, esami e tempistiche

Quali sono i passaggi per diventare avvocato e poter esercitare regolarmente? Scopriamo passo dopo passo l’iter formativo di un avvocato, fra studi ed esami da sostenere. Identifichiamo le specializzazione riconosciute che distinguono gli avvocati, nonché i doveri e gli obblighi a cui sono soggetti questi professionisti fra cui il pagamento della Cassa Forense e la sottoscrizione di un’assicurazione di RC professionale avvocati.

La figura dell’avvocato divisa fra innumerevoli campi di impiego e competenze specialistiche

Fra gli sbocchi professionali del settore giurisprudenziale la figura dell’avvocato è sicuramente quella più comune e ricca di prestigio. Carriera dalla connotazione autorevole, la professione legale vanta innumerevoli campi di impiego, indirizzi specialistici e interessanti opportunità di profitto.

Esperto di diritto l’avvocato consiglia e protegge i clienti, li rappresenta in occasione di udienze e processi, mettendo a frutto specifiche specializzazioni quali diritto penale, tributario, civile, ambientale, del lavoro e della previdenza sociale.

L’iter formativo di un avvocato

Formarsi per intraprendere la professione non è per nulla facile, e può rivelarsi un impegno decisamente pesante e faticoso. Per diventare avvocato è necessario affrontare un percorso lungo e complesso, segnato dal completamento di tutta una serie di passaggi.

Di norma per portare a termine l’intero percorso sono necessari non meno di 6 o sette anni, ripartiti fra conseguimento della Laurea, pratica forense, superamento esame di Stato e abilitazione.

La Laurea magistrale in Giurisprudenza: 5 anni di studi

Il primo passaggio verso la professione considera il conseguimento della Laurea magistrale in Giurisprudenza, con un percorso a ciclo unico, oppure di una Laurea triennale in Giurisprudenza da concludersi con un biennio magistrale.

L’accesso agli studi di giurisprudenza è possibile se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. A facilitare il percorso è l’ottima padronanza della lingua italiana e un buon livello di cultura generale.

Nel percorso di apprendimento il futuro avvocato acquisisce elementi di cultura giuridica di base, nazionale ed europea, ma sviluppa anche competenze in tema di tecniche e metodologie, e affina la capacità progettuale e interpretativa, necessaria per predisporre gli atti e risolvere ogni genere di problematica applicata al diritto.

La pratica forense e i 18 mesi di tirocinio

In seguito al conseguimento della Laurea l’avvocato che intende esercitare la professione deve svolgere il praticantato, non prima di essersi iscritto nell’apposito registro.

La pratica forense si può svolgere presso uno studio legale, che vanti la presenza di uno o più avvocati iscritti da almeno 5 anni all’Albo professionale di categoria.

Il tirocinio dura necessariamente 18 mesi e considera essenziale la partecipazione ad almeno 20 udienze per ogni semestre, affiancando un avvocato dello studio. Il praticante può sostituire in udienza gli avvocati dello studio non prima di aver messo a segno 6 mesi di tirocinio.

La pratica forense può essere sostituita da un ciclo di scuola di specializzazione di 12 mesi, da un anno di pratica presso l’Avvocatura dello Stato, quella Distrettuale dei Comuni o di altri enti pubblici, o presso gli uffici giudiziari. Il praticantato, inoltre, può svolgersi in uno studio legale presente entro i confini dell’Unione Europea, oppure essere sostituito da 6 mesi di pratica da tenersi in occasione dell’ultimo anno del corso di laurea, in conformità alla convenzione fra ordine forense e Università.

Esame di Stato e abilitazione

In seguito al praticantato per l’abilitazione alla professione corre l’obbligo di superare l’esame di Stato.

Per il 2024 l’esame non prevede variazioni, rinviate alla sessione del 2025 in base a un emendamento contenuto nel decreto legge Milleproroghe.

Attualmente l’esame prevede:

una prova scritta , in linea con i temi formulati dal Ministero della Giustizia, concernente la stesura di un atto giudiziario che metta in evidenza le conoscenze di diritto sostanziale e processuale. La prova si supera con un punteggio non inferiore ai 18 punti

, in linea con i temi formulati dal Ministero della Giustizia, concernente la stesura di un atto giudiziario che metta in evidenza le conoscenze di diritto sostanziale e processuale. La prova si supera con un punteggio non inferiore ai 18 punti una prova orale ripartita in tre fasi:

esame e discussione di un aspetto pratico-applicativo; discussione e analisi di situazioni concernenti tre materie di cui una di diritto processuale; dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

La prova orale si supera ottenendo un punteggio globale di 105 punti.

Si può diventare avvocato senza sostenere l’esame di abilitazione nel caso in cui si sia ricoperto il ruolo di professore universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore ai 5 anni. Possono esercitare la pratica forense anche i magistrati ordinari, militari, amministrativi o contabili, e chi ha ricoperto il ruolo di avvocato dello Stato.

Le varie tipologie di avvocato

In Italia esistono diverse tipologie di avvocato, la cui qualifica è conseguenza diretta del tipo di specializzazione scelta. La suddivisione dipende dalle sette macro categorie attinenti i rami della giurisprudenza, e quindi penalista, civilista, matrimonialista, fiscalista, giuslavorista, internazionalista, esperto in arbitrati.

Doveri e obblighi dell’avvocato

Superato l’esame di Stato sarà possibile iscriversi nell’albo degli avvocati attenendosi agli obblighi della professione che, accanto a quelli deontologici, contemplano l’iscrizione alla Cassa Forense, con relativo versamento dei contributi previdenziali, e la sottoscrizione di una RC professionale avvocati, l’assicurazione che tutela l’avvocato da richieste di risarcimento avanzate da terzi in caso di negligenze o errori commessi nell’esercizio della professione.