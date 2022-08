Come nasce il Poker online

Il Poker è uno dei giochi di scommesse più conosciuto al mondo, con tutte le sue numerose modalità di gioco, negli ultimi anni, anche il Poker online ha iniziato a spopolare, poter giocare a Poker comodamente da casa propria, ad esempio su wazamba casino, è l’attrattiva principale di questa modalità, anche la possibilità di giocare con persone in tutto il mondo è molto intrigante. Ma come è nato il Poker online? In questo articolo scopriremo le sue origini e i suoi sviluppi fino ad oggi.

Le origini del Poker online Le prime sale da Poker online Il Poker online oggi

1. Le origini del Poker online

Ciò che avvicina tante persone al Poker, è il fatto che la fortuna e il caso non rivestono un ruolo principale ai fini della vincita di una mano. Per giocare, infatti, sono richieste diverse abilità, motivo per il quale i giocatori professionisti aumentano sempre di più. Il calcolo delle probabilità, l’analisi, lo studio dei comportamenti avversari e il bluff sono fattori determinanti. Il Poker infatti è un gioco di vera e propria strategia, grazie ai gesti e agli sguardi giusti puoi indurre l’avversario in errore. Dagli anni novanta, con l’avvento di Internet, il Poker si è spostato anche sul virtuale.

Il Poker online nasce all’inizio degli anni novanta, secondo i dati raccolti da diversi studi, il numero dei giocatori di Poker è aumentato nel momento in cui è nata la modalità online. Il boom avviene soprattutto nel 2004 quando, in seguito alla vittoria di un evento pokerstars da parte del giocatore Chris Moneymaker, che aveva così ottenuto la possibilità di partecipare ad un torneo in carne ed ossa, si è registrato il triplo dei partecipanti rispetto all’anno precedente. Rispetto alle sale da gioco fisiche, quelle virtuali hanno ovviamente aspetti che le caratterizzano, come il fatto di poter accogliere un elevato numero di utenti. Inoltre, esse non hanno uno spazio limitato nel quale poter aggiungere solo un determinato numero di tavoli. La puntata minima può addirittura toccare i due centesimi o il centesimo di dollaro, mentre diversi tornei danno anche la possibilità di iscriversi gratuitamente. Il pericolo di frode o di collusione viene sventato dai gestori stessi del poker online, che riescono ad evitare il collegamento di un solo partecipante con due o più soprannomi diversi.

2. Le prime sale da Poker online

Planet Poker è stato il primo sito di Poker virtuale con mani con soldi veri. Il gioco con soldi veri non era disponibile sul sistema di poker IRC, quindi questo era un grosso problema in quel momento. La prima vera mano di poker online con soldi veri è stata distribuita il 1 gennaio 1998. Subito dopo, questo sito ha continuato a crescere e ha guadagnato molti giocatori fedeli. Nonostante i suoi ovvi svantaggi, Planet Poker potrebbe essere il sito web più importante nella storia di questo gioco da casinò online. A quel tempo, era rivoluzionario e ha gettato le basi per tutti gli altri siti di Poker virtuali.

Paradise Poker è stato fondato nel 1999 e rappresentava un’enorme minaccia per Planet Poker, era migliore e aveva un design più moderno e server più veloci ed in pochissimo tempo è diventato il sito di Poker più popolare su Internet.

Nel 2001 Party Poker e PokerStars sono apparsi e hanno attratto milioni di giocatori online. Party Poker è diventato il sito più famoso al mondo ma è rimasto in testa per soli quattro anni e poi ha lasciato il mercato statunitense, il marketing del sito era intelligente e la pubblicità era davvero aggressiva, includeva molti spot televisivi e pubblicità su riviste. Oltre a ciò, hanno offerto ridicoli premi in denaro nei loro tornei di poker, è stato il primo sito a tenere un torneo con un premio in denaro di un milione di dollari.

3. Il Poker online oggi

Sia Party Poker che PokerStars sono ancora presenti oggi e PokerStars è ora di gran lunga il più grande sito di Poker virtuale su Internet. La prima partita a soldi svolta online è stata giocata nel 1998; in Italia invece il primo torneo legale sul web è arrivato sul sito di Gioco Digitale il 2 settembre 2008. Da allora, nel nostro paese 2,6 milioni di italiani hanno giocato almeno una volta a Poker online.