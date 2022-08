Come si è sviluppato il gioco d’azzardo durante la pandemia

Prima che il COVID-19 portasse così tante conseguenze negative per l’umanità, il mercato del gioco d’azzardo online era già un fenomeno globale e cresceva rapidamente nonostante tutti questi eventi pandemici. Tuttavia, il Coronavirus ha notevolmente accelerato lo sviluppo del gioco d’azzardo online.

Le persone che non potevano visitare casinò reali, ippodromi o uffici di scommesse sono passate in gran numero a casinò online, siti di scommesse e siti di gioco d’azzardo.

A causa delle restrizioni di distanziamento sociale imposte dall’epidemia di coronavirus, le sedi di gioco tradizionali sono rimaste chiuse, quindi le piattaforme di casinò online hanno guadagnato una base di utenti più ampia. Le persone sono state costrette a rimanere a casa durante il blocco e questo ha aumentato il traffico Internet su tutti i fronti. Sempre più persone visitano frequentemente i siti web di gioco d’azzardo e migliaia di nuovi utenti si iscrivono ogni giorno.

Spinto dal blocco

Alcuni esperti teorizzano che grazie al confinamento o confinamento molte di queste attività siano riuscite a esplodere in larga misura e generato grandi quantità di denaro mosse da giocatori che scommettono costantemente su ogni tipo di questi giochi. A causa della frustrazione di essere rinchiusi per molto tempo, l’intolleranza che molti hanno sofferto per non poter uscire frequentemente dalle proprie case, li ha portati a questo tipo di attività.

Sebbene ci siano anche molti luoghi in cui i giocatori possono divertirsi senza dover mettere soldi, il gioco d’azzardo è ancora una scelta popolare per molti giocatori.

Il più giocato nel 2021

Secondo i sondaggi, i giochi d’azzardo più giocati nel 2021 sono stati il ​​blackjack, il poker, il bingo e la ruota della fortuna. Alcuni altri teorizzano che i giochi di slot siano stati la prima scelta di molti in quanto sono facili da giocare e si basano esclusivamente sulla fortuna. Tuttavia, gli altri giocatori sono più attratti da quelli che consentono loro una maggiore interazione, come nel caso del blackjack o del poker, dove contano abilità e strategie, senza dover fare affidamento tanto sulla fortuna come nel caso delle slot.

Come quelli fisici, i giochi da casinò online sono molto simili poiché il funzionamento è lo stesso, le regole o le condizioni per vincere rimangono le stesse a seconda più o meno delle abilità e della fortuna, con varietà a seconda dei casi.

Che fine hanno fatto i locali fisici?

Gli esercizi fisici, come i casinò o simili, hanno dovuto chiudere durante la prima comparsa dell’ondata di pandemia, perché l’aumento dei contagi era aumentato radicalmente e le autorità hanno deciso di chiudere tutti i tipi di esercizi che stavano guidando l’agglomerato. Ecco perché a fine 2019 e a metà 2020 erano in difficoltà poiché non potevano aprire e attirare clienti.

Alcuni esperti del settore hanno affermato che ci sono state perdite significative nei ricavi di questi stabilimenti, fortunatamente ci sono sempre alternative sia per loro che per i giocatori. Questo è il caso dei giochi d’azzardo online, che hanno significato un grande aiuto e un’opportunità per entrambi i locali, quindi non sono stati colpiti come altri settori.

In parte tutto ciò è dovuto al fatto che sapevano agire e sebbene alcuni giochi d’azzardo online non siano stati del tutto resi popolari e altri abbiano presentato un iniziale rifiuto, alla fine è stato il miglior vantaggio per poter superare questa crisi a causa della pandemia. Oggi questo settore continua ancora a generare molti soldi e a ricevere un gran numero di giocatori da qualsiasi tipo di dispositivo.

Sempre più giocatori cercano siti senza restrizioni

Le misure britanniche contro il gioco problematico sono state estese ad altre giurisdizioni, come l’Argentina o l’Italia. Sebbene abbiano buone intenzioni, sono stati considerati sfavorevoli da molti giocatori che sono ricorsi a giocare in casinò che non impongono restrizioni ai propri utenti.

I casino non aams , noti anche come siti illimitati, sono piattaforme di gioco i cui operatori hanno una base operativa in un paese straniero e operano con una licenza di gioco rilasciata dalle autorità di regolamentazione online di quei territori.

In Europa, Malta è un paradiso del gioco che ospita molti marchi di gioco internazionali. Il suo organismo di vigilanza, la Malta Gaming Authority, è molto rispettato. È attivo in questo settore da più di due decenni. Segue molte delle stesse linee guida dell’UKGC, ma alcuni ritengono che sia meno rigoroso nella sua applicazione. Altri famosi regolatori internazionali sono eGaming Curaçao e il Gambling Control Board di Panama, i cui siti operano in Argentina.