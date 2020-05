Come utilizzare carta prepagata e bancomat? Ecco le differenze

Carta prepagata e bancomat non sono la stessa cosa anche se entrambi sono strumenti finanziari per effettuare acquisti, prenotazioni e pagamenti. In questo articolo vedremo come utilizzarle correttamente per tutti i tipi di pagamenti per cui continua a leggere e scopri la differenza tra carta bancomat prepagata e prepaid. Queste due carte sono molto differenti tra loro per metodo di utilizzo, funzionamento e procedura di richiesta e attivazione. In ogni caso per averle è necessario essere maggiorenni e fornire un documento di identità valido oltre ad un plafond o quota di apertura.

Cos’è il bancomat?

Solitamente si sente parlare spesso di carta di debito e bancomat come se fossero la stessa cosa o, per lo meno, è così. Bancomat è il nome del circuito nazionale di debito che è gestito direttamente dalla Gestione del Marchio Bancomat. Il suo funzionamento consiste nell’addebito immediato delle spese effettuate sul conto del titolare e, quindi, deve essere necessariamente correlato ad un conto corrente. Senza conto corrente, quindi, non si ha diritto ad utilizzare un bancomat. La carta con la quale si accede ai servizi Bancomat è dotata di una barra magnetica o di un chip e può essere utilizzata solamente dal proprio titolare mediante un PIN da custodire gelosamente. Consente di effettuare pagamenti e prelievi presso gli esercenti e gli sportelli abilitati.

Cos’è la carta prepagata?

Le carte prepagate, differentemente dal Bancomat, sono carte di pagamento utilizzabili in due modalità: in correlazione con un conto oppure in correlazione a un conto deposito. Quindi questo significa che se colleghi una carta prepagata al conto potrai ricaricarla dal tuo home banking a seconda delle condizioni contrattuali che hai firmato. Se invece si tratta di una prepagata pura potrai ricaricarla nelle seguenti modalità che variano da carta a carta: ricarica presso ricevitoria, ricarica presso sportello abilitato, bonifico sull’iban della carta.

Come utilizzare entrambe le carte?

Le carte prepagate, di norma, sono più sicure per gli acquisti online perché al loro interno puoi inserire un credito limitato pari all’importo che intendi spendere. La carta del circuito Bancomat, invece, è indicato per i pagamenti tramite POS. Diciamo che non c’è una vera regola per l’utilizzo di queste due carte anche se è certo che conviene possederle entrambe per sopperire a qualsiasi situazione o necessità. Alcune carte pregate, inoltre, sono ideate per viaggiare all’estero senza spendere troppo in cambi di valuta mentre il bancomat è uno strumento che prende i soldi per i pagamenti direttamente dal saldo del conto corrente. Ogni conto corrente così come ogni carta prepagata prevede servizi e modalità di utilizzo differenti, che dipendono dall’istituto che le ha emesse. Per questo è buona norma consultare attentamente le condizioni contrattuali prima di prendere qualsiasi decisione.

