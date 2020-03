Coronavirus, ufficialmente superati i diecimila casi in Italia: ieri 168 morti. Le vittime salgono a 631, oltre mille i guariti

By

Situazione coronavirus in Italia, ieri ci sono stati in totale 168 morti: sono complessivamente 631 le vittime. 8.514 i malati di Covid19 nel nostro paese, 529 in più di due giorni fa.

Entrando nello specifico, passando invece al numero totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – si è arrivati a diecimila: 10.149. Il dato come al solito è stato reso noto direttamente dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

loading...

In Italia sono guarite al momento 1004 persone dopo essere risultati positive al Coronavirus, 280 in più di due giorni fa. Sono 877 i malati che si trovano in terapia intensiva, 144 rispetto a due giorni fa.

Le 168 nuove vittime «non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus». Ha voluto precisare Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa. Quanto alle fasce di età delle persone che purtroppo hanno perso la vita, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l’8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.

Commenti

commenti