Cosa succede a Novembre del 1947: La Ferrari

Fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello, le origini sportive risalgono però al 1929, quando Enzo Ferrari diede origine a Modena alla Scuderia Ferrari. Detiene il record di titoli nel Campionato del Mondo di Formula 1 (15 Titoli Piloti e 16 Costruttori). Tra i suoi piloti ha avuto grandi nomi del calibro di Alboreto, Schumacher, Alonso, Andretti, Ascari, Fangio, Farina, Prost, Lauda, Villeneuve, Vettel. Si è affermata più volte in classiche gare endurance quali la 24 Ore di Le Mans, la 12 Ore di Sebring e la 24 Ore di Daytona e in gare su tracciato stradale come la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana.

La prima vettura dell’Auto Avio Costruzioni, la 815, fu costruita nel 1940 in soli due esemplari. Tuttavia con l’avvento della seconda guerra mondiale l’attività automobilistica venne sospesa e le commesse convertite in costruzione di componenti per velivoli militari. Nel 1943 la sede fu spostata a Maranello venne bombardata dagli Alleati nel 1944 e ricostruita nel 1945.

…

La Ferrari è dal 1947 il brand italiano più famoso al mondo, nel 2013 2014 il marchio è stato eletto come il più influente al mondo, oggi non ce né uno più conosciuto.

Anche il potentissimo marchio Ferrari ha passato momenti di crisi…. Il Gruppo Fiat intervenne in favore della Ferrari già nel 1955, finanziando per un quinquennio lo sviluppo della Scuderia. Tale decisione, nata per arginare lo strapotere tecnico-economico della Mercedes che aveva conquistato i campionati di Formula 1 negli anni ’50, contribuì a far vincere alla Ferrari i campionati del 1956 e del 1958, oltre alle Mille Miglia del 1956 e del 1957. Nei primi anni cinquanta era stata anche tentata la strada di far rinascere l’accordo con l’Alfa Romeo ma, dopo alcuni scambi di proposte, l’ipotesi fu abbandonata dalla Casa milanese che ormai vedeva la Ferrari come antagonista sportiva più che come partner.

Nonostante i grandi successi sportivi la Ferrari cadde in una grave crisi in seguito all’abolizione delle corse su strada, decretato in buona parte del mondo dopo il disastro di Le Mans del 1955 e, anche in Italia, dopo la tragedia di Guidizzolo del 1957. L’eliminazione di tali gare aveva ridotto di molto la clientela, principalmente composta da facoltosi gentleman-driver.

In tale quadro economico Henry Ford provò ad acquistare la Ferrari nel maggio 1963, la trattativa sembrava già conclusa quando si arenò sulla conditio sine qua non, posta da Enzo Ferrari in merito all’intoccabilità della sua autonomia circa le decisioni da prendere nell’ambito del reparto corse; al rifiuto seguì l’immediata e definitiva rottura del negoziato. Il naufragio delle trattative alla Ford innescò un’aspra contesa tra la Ferrari e il colosso statunitense che mise in seria difficoltà la Casa di Maranello, fino a sfociare nella clamorosa protesta del Drake che, non sentendosi appoggiato dalle autorità sportive nazionali, nel 1964 decise di restituire la licenza sportiva italiana.

La FIAT intervenne nel 1965 annunciando la collaborazione tra le due aziende, che decretò la nascita del marchio Dino. In questo modo la Ferrari ruppe l’isolamento in cui era stata confinata e trovò il necessario appoggio per la produzione in piccola serie delle sue vetture da strada. Nel 1969 la Ferrari entrò a far parte del Gruppo Fiat, ma mantenne comunque la propria autonomia.

Nel maggio 2013 la Ferrari è stata incorporata nella società di diritto olandese New Business Netherlands N.V., rinominata Ferrari N.V., nell’ottobre 2015 quando fu quotata alla Borsa di New York. Nel gennaio 2016 la Ferrari N.V. è stata scorporata da Fiat Chrysler Automobiles, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat S.p.A. e Chrysler Group, per quotarsi alla Borsa Italiana e passare così a fare parte del gruppo Exor.

Curiosità su Ferrari:

Il simbolo ufficiale è un cavallino rampante, che deriva da quello in uso durante la prima guerra mondiale dall’aviatore italiano Francesco Baracca, pochi però sanno com’è andarono davvero le cose, infatti l’aviatore morì nel 1918 quando la Ferrari non esisteva. Il logo fu ceduto personalmente dalla madre di Baracca nel 1923 come portafortuna a Enzo Ferrari. Il campo giallo, dove è raffigurato il cavallino rampante, è stato invece scelto da Enzo Ferrari in quanto trattasi di uno dei colori dello stemma della città di Modena.

Prima che l’azienda si trasferisse a Maranello, la sua collocazione è dove oggi si trova il Museo Enzo Ferrari (Mef). Il luogo dista tutt’ora, solo qualche centinaio di metri dall’azienda Maserati, la rivale numero uno. Infatti le due aziende hanno da sempre cercato di continuo di rubarsi reciprocamente le idee, spesso mandando finti stagisti dalla concorrenza.

Il brand Ferrari è riconosciuto a livello mondiale, che viene incentivato spesso dalla scelta della nazionalità dei piloti. Per esempio la più grande quantità di fans ferraristi è brasiliana.

Nei primi due anni di attività le vetture della Scuderia Ferrari non ebbero un proprio logo e continuarono a mostrare, il Quadrifoglio Alfa Romeo, molto ben visto dai piloti per ragioni scaramantiche.

Un’altra curiosità che sicuramente non sai sulla Ferrari, è che il famoso “Rosso Ferrari” o il “Rosso Maranello”, in realtà non esiste, è un appellativo che identifica un rosso acceso, ma non identifica una vera e propria gradazione, infatti, a sostegno di questa teoria, è la chiara distinzione tra differenti tonalità di rosso che si possono notare osservando le diverse vetture susseguitesi nel tempo visibili anche in fotografia.

