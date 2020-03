Covid19: 744 vittime e 3.612 nuovi contagi, in Italia 6.820 morti

Altre 744 persone sono morte nelle ultime ore. Due giorni fa l’aumento era di 602. I morti complessivi arrivano cosi a 6820. Sono in totale 8.326 le persone guarite dal coronavrius, 894 in più di due giorni fa. A rivelarlo come sempre è stato il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18.

I malati hanno raggiunto il numero di 54.030, 3.612 in più di due giorni fa. Per il terzo giorno di seguito fortunatamente è possibile constatare un piccolo calo dell’aumento dei contagiati. Il numero totale dei contagiati – compresi guariti e deceduti – è arrivato a 69.176.

Infine, i malati ricoverati in terapia intensiva sono 3.396, 192 in più rispetto a due giorni fa. Di questi, in Lombardia c’è ne sono 1.194. Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono poi ricoverati con sintomi e 28.697 sono quelli in quarantena domiciliare.

