Davide Basolo: chi è il single tentatore di Temptation Island? Età, Alchimista, Uomini e Donne

Davide Basolo è un ragazzo di 27 anni, originario di La Spezia, che all’interno del programma tv Temptation Island è riuscito a mettere in crisi una delle coppie che hanno scelto di mettere alla prova il loro amore. La coppia in questione è quella formata da Jessica e Alessandro, o meglio “era” visto che i due durante l’ultima puntata andata in onda hanno scelto di proseguire la loro strada separati, proprio a causa dell’eccessiva vicinanza tra Jessica e Davide. Nonostante tra i due, all’interno dei villaggio, si fosse instaurato un bel feeling, sembrerebbe però che la loro conoscenza non sia proseguita al di fuori del programma, per scelta di Davide. Ma Davide non è un volto del tutto nuovo nel piccolo schermo, molti lo ricordano, infatti, per il suo originale percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi, dove scese le scale per corteggiare la tronista Giovanna Abate. Inizialmente, Davide decise di non svelare la sua identità e corteggiò Giovanna con una maschera sotto lo pseudonimo di Alchimista.

Davide Basolo – Scheda

Nome: Davide

Cognome: Basolo

Soprannome: Alchimista (nel programma di Uomini e Donne)

Data di nascita: 28 settembre 1993

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: La Spezia

Professione: Barman

Profilo Instagram ufficiale: @davide_basolo

Davide Basolo chi è, vita privata

Davide Basolo, classe 1993, è nato a La Spezia il 28 settembre. Fisico da modello e sguardo ammaliante, Davide nella vita di tutti i giorni è un barman. Parla tre lingue: spagnolo, inglese e francese, Davide ha anche lavorato per un periodo all'estero come esponsabile di sala per 5 mesi a Formentera per il locale Uglybox Fit&Drinks. Davide, nel 2020, inizia anche la sua avventura nel mondo dello spettacolo, come corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. presentandosi come il l'"Alchimista", scelse di iniziare la sua conoscenza con la tronista Giovanna corteggiandola, inizialmente, con indosso una maschera stile "casa di carta". Nonostante le sue mille dimostrazioni e la complicità raggiunta, Giovanna scelse di lasciare il programma con l'altro corteggiatore Sammy Hassan. La loro storia, comunque, terminò dopo nemmeno un mese.

Davide Basolo carriera

Davide Basolo nella vita è un Barman di professione. Per un periodo della sua vita è stato responsabile di sala per 5 mesi a Formentera per il locale Uglybox Fit&Drinks. Davide, nel 2020, conquista la sua popolarità, decidendo di avvicinarsi anche al mondo dello spettacolo, corteggiando Giovanna Abate. Dopo esser stato la “non scelta” di Giovanna Abate, Davide Basolo diventa, nel 2021, uno dei single di Temptation Island.

Davide Basolo Temptation Island 2021

Davide Basolo instagram

Davide Basolo conta su Instagram conta oltre 145 mila followers.