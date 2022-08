Deadpool 3 quando esce? Trailer, data d’uscita, poster

Deadpool è uno degli eroi – o per meglio dire, antieroi – Marvel più amati di sempre. Il suo umorismo irriverente, le scene assolutamente bizzarre e fuori di testa, le battute non proprio “politicamente corrette“, lo rendono una vera delizia per coloro che amano i cinecomics. Il suo interprete, inoltre, è uno degli attori più divertenti ed amati degli ultimi anni: il bellissimo Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds e sua moglie Blake Lively (la Serena di Gossip Girl) sono una coppia inossidabile ed amatissima dello star system: i loro social sono pieni di dediche d’amore piene di umorismo, di prese in giro e soprattutto complicità. Deadpool ha già conquistato i fan con due episodi della saga, lasciando il pubblico in trepidante attesa del terzo. Ma quali sono le tempistiche previste per l’arrivo di Deadpool 3? Ecco tutto ciò che si sa su questa pellicola attesissima!

Deadpool 3 quando esce? Trailer e data d’uscita

Il terzo episodio della amata saga è stato lungamente discusso negli ultimi tempi. Per un certo periodo, infatti, si temeva quasi che la sua esistenza fosse in bilico. L’attore protagonista, Reynolds, aveva infatti affermato con una certa determinazione di essere pronto a prendersi una pausa dallo schermo.

I fan, dunque, hanno davvero temuto di perdere il loro beniamino e di dover attendere tempi biblici per poter godere delle sue goliardiche avventure. Tuttavia, proprio come il personaggio che interpreta, la star è conosciuta per i suoi scherzi e le sue prese in giro. Anche questa volta, insomma, si trattava di un modo per stuzzicare i fan: è recente infatti la notizia che prevede il ritorno, confermato ufficialmente, di Reynolds nei panni di Wade Wilson alias Deadpool. Non si sa molto, invece, per le tempistiche di uscita della pellicola.

In molti, tuttavia, si divertono a speculare sulla possibile data di uscita del film, ipotizzata per un eventuale 28 luglio 2023. Si tratterebbe, insomma, di meno di un anno d’attesa! Il progetto, frutto di un accordo tra Fox e Marvel, permetterebbe all’eroe di entrare nella narrativa principale dell’MCU.

Deadpool 3: trailer, poster, cast ufficiale

Le prime anticipazioni sulla trama e il cast completo del film potrebbero – se la data d’uscita prevista è corretta – iniziare a fioccare a breve, durante le prime riprese dal set. E se certamente il ruolo di Reynolds è confermato come protagonista assoluto della pellicola, certamente dovrebbero essere confermati anche Morena Baccarin e Josh Brolin (interprete di Thanos oltre che di Cable in Deadpool 2).

Gli altri attori previsti – anche se non confermati – per il terzo episodio sono: Colosso (Stefan Kapičić), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna) e Russell (Julian Dennison). La produzione Marvel è molto interessata a creare un legame forte tra la storia di Deadpool e quella raccontata finora nell’MCU. Con altre avventure degli Avengers alle porte (confermate dalla programmazione mostrata al San Diego Comic-Con), resta da immaginare quale potrebbe essere il ruolo di Wade nella lotta contro Kang il Conquistatore.

Il comparto creativo dietro le quinte vede Reynolds unirsi a Kevin Feige alla produzione del lungometraggio, con la partecipazione di Shawn Levy (The Adam Project) alla regia.