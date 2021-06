Deddy: chi è il cantante di Amici 20? Età, che lavoro faceva prima e nome vero

Deddy è un cantautore di 21 anni, diventato noto per aver partecipato al programma tv di Maria De Filippi, Amici 20. Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, ha sempre sognato di fare il cantante e, grazie al suo talento e alla sua determinazione, è riuscito ad aggiudicarsi un posto all’interno del talent di canale 5. A sceglierlo e vedere in lui della stoffa, è stato l’insegnante Rudy Zerbi. Deddy, prima di entrare nella scuola di Amici svolgeva la professione di barbiere, anche se, come lui stesso ha dichiarato, ha sempre fatto musica, suonando il pianoforte e scrivendo le sue canzoni la sera, prima di andare a letto.

Chi è Deddy

Nome: Dennis

Cognome: Rizzi

Nome D’arte: Deddy

Luogo di nascita: Torino

Data di nascita: 15 settembre 2002

Età: 19 anni

Segno Zodiacale: Vergine

Professione: barbiere e cantautore

Profilo Instagram Ufficiale: @sonodeddy

Biografia

Dennis Rizzi, conosciuto come Deddy, è nato a Torino il 15 settembre del 2002, ha dunque 19 anni. Deddy è molto legato alla sua famiglia, e in particolare a suo fratello maggiore. Ha vissuto un periodo difficile durante l’infanzia, dovuto alla separazione dei suoi genitori, quando frequentava le elementari. Questo fatto l’ha portato a chiudersi in se stesso e a sfogarsi con la musica. Deddy ama la musica, sotto ogni forma, suona il pianoforte e ha iniziato a scrivere i suoi pezzi circa 7 anni fa. Prima di entrare nella scuola di Amici, Deddy lavorava come barbiere, presso il Barber’s Shop, anche se non ha mai smesso di dedicarsi alla musica. La sua svolta avviene quando decide di partecipare ai casting di Amici 20 riuscendo tramite sfida ad entrare nella scuola.

Carriera

Deddy ha iniziato a lavorare sin da giovanissimo, svolgendo la professione di barbiere nella sua città e seguendo una serie di corsi per perfezionarsi. Ma, nonostante questo, la sua vera passione è sempre stata la musica, tanto che il suo primo album, pubblicato su Spotify dal titolo Forti e Fragili, risale a prima del suo ingresso ad Amici. Studia pianoforte e scrive i suoi pezzi da solo, solitamente prima di andare a letto la sera. Tra i suoi successivi all’interno della scuola, “Il Cielo Contromano“. Deddy, contrariamente a quanto pensavano alcuni insegnanti, è arrivato non solo al serale di Amici, ma anche alla puntata finale.

Deddy Instagram

Deddy sul suo profilo Instagram conta ormai 1 milione di followers. Sicuramente la sua popolarità social è dovuta anche alla sua partecipazione ad Amici. Il cantante, però, non condivide molte foto personali, se non quelle relative alla sua attività di cantante.

Deddy e Rosa Amici 20

Deddy entra nella scuola di Amici nel 2020, dopo aver vinto una sfida e entra nella squadra di Rudy Zerbi, che vede in lui un vero talento. Deddy, riesce ad arrivare fino alla puntata finale, dove però verrà eliminato, non riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria. All’interno della scuola, trova anche l’amore con la ballerina Rosa Di Grazia. La ballerina, arrivata anche lei al serale, non è riuscita a proseguire la sua corsa verso la finale perché eliminata al ballottaggio proprio da Deddy. I due, durante la sfida, si sono dedicati l’ultima esibizione sul palco di Amici prima di conoscere il verdetto del pubblico.