Evento online dedicato a Peppino Impastato, giovedì 25 febbraio 2021

Incontro online su Peppino Impastato

La Biblioteca di Cervia organizza un incontro online tutto dedicato alla tragica storia di Peppino Impastato, raccontata da suo fratello Giovanni. Mafiavirus è il nome dell’evento. Insieme a lui ci sarà anche Ada Assirelli e si potrà seguire la diretta streaming dalla pagina Facebook ufficiale della biblioteca: (@biblioteca.goia.cervia).

La rassegna è organizzata in collaborazione con la Polizia Locale, un modo per mantenere viva la consapevolezza dell’esistenza della criminalità organizzata e di come potrebbe legarsi alla pandemia di Covid-19.

Chi era Peppino Impastato

Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino (Cinisi, 5 gennaio 1948 – Cinisi, 9 maggio 1978), è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Membro di Democrazia Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978.

Nato da una famiglia mafiosa, il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre, Cesare Manzella, era il capomafia del paese.

Il ragazzo ruppe presto i rapporti con il padre, che lo cacciò di casa, e avviò un’attività politico-culturale di sinistra ed antimafia. Nel 1965 fondò il giornalino L’idea socialista e aderì al PSIUP. Dal 1968 in poi partecipò, con il ruolo di dirigente, alle attività delle nuove formazioni comuniste, come Il manifesto e, in particolare, Lotta Continua.

Nel 1976 costituì il gruppo Musica e cultura, che svolgeva attività culturali (cineforum, musica, teatro, dibattiti, ecc.). Nel 1977 fondò Radio Aut, radio libera autofinanziata, con cui denunciò i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini. Il programma più seguito era Onda pazza a Mafiopoli, trasmissione satirica in cui Peppino sbeffeggiava mafiosi e politici.

Nel 1978 si candidò nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma non fece in tempo a sapere l’esito delle votazioni perché, dopo vari avvertimenti che aveva ignorato, nel corso della campagna elettorale venne assassinato nella notte tra l’8 e il 9 maggio da Gaetano Badalamenti. Col suo cadavere venne inscenato un attentato, per distruggerne anche l’immagine, in cui la stessa vittima apparisse come suicida, ponendo una carica di tritolo sotto il suo corpo adagiato sui binari della ferrovia.