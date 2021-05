Francesca Fagnani: chi è la compagna di Enrico Mentana? Età, carriera

Francesca Fagnani è una nota giornalista e conduttrice tv, nota al pubblico anche per essere la compagna, dal 2013, del collega Enrico Mentana.

Chi è Francesca Fagnani

Nome: Francesca

Cognome: Fagnani

Data di nascita: 25 novembre 1978

Età: 42 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Roma

Professione: giornalista e conduttrice televisiva

Profilo Instagram Ufficiale: @frafagni

Biografia

Francesca Fagnani nasce a Roma il 25 novembre del 1976. Molto riservata e gelosa della sua privacy, sappiamo che è molto legata alla sua mamma. Laureata all’Università “La Sapienza” di Roma, consegue un dottorato di ricerca in filologia dantesca, proseguendo la sua formazione prima in Italia, presso la La Sapienza, e poi all’Università di New York. Francesca all’epoca aveva 24 anni e, proprio nell’anno in cui si trovava a New York, ci fu l‘attentato terroristico alle Torri Gemelle. Un evento tragico che la portò ad avvicinarsi al mondo del giornalismo. Il suo esordio nel mondo della televisione avverà al fianco di Michele Santoro, con il programma Annozero. Raggiungerà l’apice della sua carriera grazie alla partecipazione al programma Ballarò, e alla conduzione, nel 2018, del programma al femminile, Belve, in onda sul canale NOVE, e di cui è anche l’ideatrice. Dal 2013, è legata al giornalista Enrico Mentana, di circa 20 anni più grande. La loro relazione accese non poche polemiche, in quanto venne ufficializzata poco dopo la fine del matrimonio di Mentana con Michela Rocco di Torrepadula.

Carriera

Terminata la sua formazione, Francesca si appassiona al mondo del giornalismo televisivo. Esordisce al fianco di Michele Santoro nella trasmissione Ballarò, per poi diventare il volto della trasmissione Il Prezzo, dove da voce ai ragazzi finiti nel carcere minorile per i loro legami con la Camorra. Nel 2018, conduce il programma Belve e, nel 2020, accanto ad Alessandro Giuli conduce Seconda Linea, programma di approfondimento politico, in onda su Rai 2.

Francesca Fagnani e Enrico Mentana

Francesca Fagnini ed Enrico Mentana sono una coppia stabile e solida dal 2013, nonostante l’importante differenza di età. Mentana ha infatti 20 anni più di Francesca. Inizialmente, la loro storia è stata al centro di numerose polemiche, in quanto sembrerebbe che i due si frequentassero quando il giornalista era ancora sposato con la sua, ormai, ex moglie, Michela Rocco di Torrepadula. La coppia non ha mai confermato nulla, si sa solo che la loro relazione è stata ufficilizzata lo stesso anno in cui Mentana si era separato.

Francesca Fagnani Instagram

Nonostante la sua riservatezza, la bella giornalista con gli occhi azzurri e un sorriso smagliante, è molto attiva sui social. Il suo profilo instagram è pubblico e conta quasi 10 mila follwer. Francesca ama condividere gli scatti legati alla sua professione e ai suoi affetti, compresi i suoi cagnolini, Nina e Bice.