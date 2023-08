Funerali Toto Cutugno, quando si fanno: dove, città, orario

La morte di Toto Cutugno porta a chiedersi dove si faranno i funerali, in che città e a che ora. Andiamo a vedere ogni dettagli per l’ultimo saluto al famoso cantante. La messa si terrà giovedì 24 agosto a partire dalle ore 11 alla Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano. Saranno presenti ovviamente i familiari e tanti colleghi che hanno apprezzato e amato questo cantante. Dovrebbe esserci anche Al Bano Carrisi che con Toto aveva una grande amicizia e che lo aveva aiutato quando in passato gli avevano diagnosticato un tumore alla prostata.

Toto era amatissimo per la sua musica, ma anche e soprattutto perché era una splendida persona. Il pubblico aveva dimostrato grande affetto anche nei momenti difficili, seguendolo con attenzione e riuscendo a dimostrargli vicinanza quando era necessario.

Toto Cutugno, funerali in diretta tv?

Toto Cutugno è morto a ottant’anni appena compiuti il mese scorso. Era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A dare l’annuncio del decesso è stato il suo manager e grande amico Danilo Mancuso che ha parlato ad Ansa, specificando: “Dopo una lunga malattia il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”. Intanto il web si riempie di messaggi di cordoglio per l’addio di un grande uomo che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della musica.

È probabile che i funerali vengano trasmessi in diretta tv per la caratura del personaggio che sicuramente è amatissimo dal pubblico e che verrà dunque celebrato. Aspettiamo di vedere quello che sarà il palinsesto ma è possibile che come per tutti i grandi il funerale sarà trasmesso sia sulla Rai che su Mediaset. Di certo saranno molte le persone che parteciperanno dal vivo recandosi alla messa per porre un ultimo saluto a un grande artista e ancor prima un grande uomo.