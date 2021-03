Gatto turco Van: prezzo, acqua, vendita, carattere, peso

In Italia non è ancora molto conosciuto, ma nel resto del mondo fa impazzire tutti gli amanti dei felini domestici. Lui è il gatto turco Van, un animale elegante e bellissimo, dal carattere intrepido e vivace. Originario della regione turca dove si trova il lago di Van – da cui il nome – questo animale è un felino antico e piuttosto singolare. Basti pensare, per esempio, che è un vero gatto acquatico, che adora nuotare e fare il bagno al contrario della maggior parte dei suoi simili. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa specie così peculiare e affascinante.

Caratteristiche fisiche e caratteriali del gatto Van

Dal punto di vista fisico, questo gatto è davvero molto bello. Di stazza medio-grande, ha il corpo lungo e robusto, tanto che i maschi arrivano a pesare fino a 9 kg, mentre le femmine sono più piccole e longilinee. Il pelo è lungo e setoso, generalmente bianco con macchie di colore sulla testa, dove spiccano dei bellissimo occhi grandi e ovali. Molto espressivi, sono una delle caratteristiche più belle del gatto Van e hanno dei colori che vanno da azzurro a ambra, e capita molto spesso di trovare esemplari con occhi impari.

Dal punto di vista caratteriale, il turco Van non è un animale adatto a tutti. Si tratta, infatti, di un felino molto vivace e che ha bisogno di sfogare la sua energia: è adatto, quindi, ha chi ha case grandi, meglio ancora se con tanto spazio esterno. Il Van ama correre e cacciare, arrampicarsi e, come accennato nell’introduzione, anche nuotare!

Con i suoi padroni questa razza è leale e affettuosa, e inoltre è dotata di una spiccata intelligenza che permette di addestrarli facilmente. I principali difetti sono due. Il gatto turco Van tende a scegliere solo un membro della famiglia come padrone: il prescelto sarà amato senza limiti, tutti gli altri invece saranno appena tollerati. Per lo stesso motivo non è un gatto che ama gli estranei, e non tollera molto nemmeno gli altri animali, dato che è un felino molto territoriale.

Gatto di Van costo: il prezzo e gli allevamenti

In Italia, attualmente, non esiste un allevamento registrato di gatto turco Van. Per acquistarlo, quindi, è necessario guardare all’estero, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti dove è un felino molto diffuso. Proprio per questo è difficile stabilire con precisione il costo di un cucciolo di questa razza. Si può intuire però, data la rarità, la bellezza e la peculiarità di questo animale, che non si tratti di un prezzo irrisorio.