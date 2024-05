Giucas Casella patrimonio: ecco a quanto ammonta la sua pensione

A quanto ammonta la pensione di Giucas Casella, svelate le cifre che vanno poi a comporre il patrimonio del noto illusionista italiano. Ecco come stanno le cose.

Non servono presentazioni per parlare di Giucas Casella, il noto illusionista italiano che da anni è un volto noto della televisione italiana, anche grazie alla partecipazione a programmi di successo che hanno accresciuto la sua popolarità.

Il motivo per cui oggi torna al centro dell’attenzione ha a che fare con una vera e propria curiosità che in tanti in questi anni si sono sempre chiesti e non solo tra i suoi fan. Quali sono gli effettivi guadagni del noto illusionista.

Pare proprio che la sua pensione sia diversa rispetto a quello che ci possiamo immaginare. Ma entriamo nel vivo della questione e cerchiamo di capire qualche cosa in più a riguardo.

Giucas Casella: ecco la cifra che percepisce come pensione

Ebbene si, le cose sono molto diverse da quelle che possiamo immaginare, proprio di recente, Giucas Casella ha fatto una confessione che ha lasciato tutti non solo di stucco, ma anche con l’amaro in bocca. Pare infatti che le cifre della sua pensione siano molto diverse rispetto a quello che ci possiamo immaginare.

Pare che la pensione del noto illusionista, ammonti ad un totale di 800 euro al mese: “Mi sembra una cifra così ridicola rispetto a tutti i contributi che ho versato, che ora sto pensando di agire con un ricorso. Per fortuna da buon siciliano sono stato meticoloso, perché solo con la pensione ora sarebbe impossibile vivere” ha affermato in una sua intervista.

Infatti, cosi come molti altri personaggi dello spettacolo, anche Giucas Casella ha nel corso della sua carriera ricevuto delle entrate extra ottenute dal suo lavoro in televisione, le stesse che oggi gli permettono di fare una vita agiata.