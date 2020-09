Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la Casa dopo 24 ore

Ad appena 24 ore dal suo ingresso al GF Vip, Flavia Vento ha deciso di abbandonare la Casa

Flavia Vento abbandona la Casa del Grande Fratello Vip dopo appena 24 ore. La showgirl, che era entrata nel bunker di Cinecittà nella serata di lunedì, non ha retto la mancanza dei suoi sette cani. Sin dalle prime ore della sua permanenza nella Casa del GF Vip, Flavia era apparsa molto provata. La modella 43enne era scoppiata a piangere, raccontando di essere preoccupata per i suoi animali. A niente erano serviti i tentativi degli altri concorrenti di farle cambiare idea e la sua scelta di lasciare lo show aveva scatenato l’ira di Patrizia De Blanck.

“Tu hai le fisse – aveva tuonato la nobile -. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Un giorno che sta qua! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male! Ma allora cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo?”. La Vento aveva affermato di aver provato in ogni modo a resistere, ma di non riuscire a stare lontana dai suoi cani. “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. […] Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. […] Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

Nella notte, dopo l’ennesimo confronto con gli autori e uno sfogo, Flavia Vento ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello. “I cani sono una scusa, ma quali cani – ha commentato Patrizia De Blanck -. Non può nemmeno andarli a prendere adesso. Ci andrà domani. Poteva aspettare fino a domani”. Matilde Brandi ha difeso Flavia Vento, affermando che ormai si sentiva troppo in ansia: “Non voleva dirlo venerdì davanti a tutta Italia, ha preferito andare via ora”. Massimiliano Morra ha invece affermato di non approvare la sua scelta: “Stava svalvolando – ha detto -. È un po’ eccessivo, ma se davvero è tanto legata ai cani ci può stare. Per me, però, ha buttato un’occasione nel cesso. Era consapevole che veniva qui e i cani non li vedeva”.

