I migliori giochi per il tuo smartphone oggi

Tipologie di utenze

Fin dalla nascita degli smartphone, avvenuta in Canada nel lontano 1993, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale delle caratteristiche e prestazioni che le compagnie produttrici hanno implementato all’interno dei loro dispositivi, con lo scopo di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utente, a partire per esempio dal fotografo, il quale appunto cerca migliorie in relazione alle prestazioni della fotocamera, che sia un aumento dei Megapixel, o la stabilizzazione del dispositivo durante la registrazione di video, come anche la fluidità di quest’ultimi, aumentando i frame per secondo.

Un’altra tipologia ancora è quella relativa agli uomini d’affari, le cui esigenze si traducono in prestazioni del livello di autonomia del telefono, magari con una batteria con capacità superiore a 4600 mAh, in modo da poter essere utilizzato tutto il giorno, oppure un aumento della dimensione dello schermo, per poter leggere notizie e-mail in maniera più comoda. Un’alta ancora invece che negli ultimi tempi ha spopolato è quella del gamer, il quale richiede prestazioni, non solo fisiche, ma anche prestazionali, come ad esempio un miglior CPU/GPU, una RAM più efficiente, ma anche uno schermo più grande. Con queste nuove caratteristiche, è possibile sfruttare il dispositivo alla massima potenza e utilizzarlo per i giochi che richiedono delle impostazioni più esorbitanti.

Giochi del passato e del momento.

I primi giochi usciti per smartphone, a differenza di quelli recenti, avevano il vantaggio di non richiedere particolari prestazioni per poter esser giocati, come ad esempio Jetpack joyride, sviluppato da halfbrick studio nel 2011, oppure Hangry Birds, ma così come anche tutte le applicazioni per poter giocare ai casinò online, all’interno della quale è possibile fare una semplice partita a poker, blackjack oppure ad esempio alla roulette russa Mega Fire Blaze e simili. Ad oggi è possibile invece fare una lista dettagliata dei giochi per smartphone più scaricati ed apprezzati dagli utenti, come ad esempio Call of Duty, famoso brand di Activision sviluppato nel 2019, che è scaricato oltre 650 milioni volte.

È uno sparatutto in prima persona che segue in linea di massima le caratteristiche del gioco principale, riproponendo le stesse mappe e armi, motivo per cui ha fatto tanto successo. Un altro molto importante è Garena Free Fire, un battle royale molto ispirato a fortnite il quale, grazie alle sue mappe e gameplay è riuscito a farsi scaricare oltre 1 miliardo di volte. È impossibile non menzionare anche il pluripremiato Among Us, il quale nonostante il suo concept design semplice è riuscito a sbaragliare la concorrenza solo ed unicamente grazie al suo gameplay dinamico e coinvolgente. Il quarto gioco più apprezzato dal pubblico invece è nato nel 2004 per playstation 2 e adattato successivamente per smartphone, sto parlando del famosissimo GTA San Andreas, dove si seguiranno sempre le avventure di “C.J.” membro della Groove Street Family della periferia di Los Santos.

Un altro gioco degno di di nota invece, è nella vetta delle classifiche mondiali sin dalla sua prima uscita e sto parlando del famigerato mondo fatto di blocchi, Minecraft. L’applicazione, sviluppata da “Mojang” è una fedelissima riproduzione dell’originale, con la possibilità infatti di esplorare dungeon, scavare miniere, collezionare armature e spade di diamante, insieme ai tuoi amici in modalità Co-op. L’ultimo gioco invece (ma non per importanza) da dover essere nominato ha fatto parlare di se in tutto il mondo, con la sua grafica mozzafiato, il gameplay unico nel suo genere e alla art design così ambiziosa del mondo circostante, sto parlando di Genshin Impact, sviluppato da “COGNOSPHERE PTE. LTD.”, che ha rivoluzionato il mondo del gaming, costringendo i competitor ad accelerare il passo in questa tipologia di giochi.