Il pluripremiato Daniele Ciprì e la sua masterclass virtuale sull’industria cinematografica

Uno degli ambiti lavorativi più affascinanti è quello legato al mondo dello spettacolo. Questo racchiude in sé non soltanto gli eventi dal vivo come concerti e festival, ma anche tutto ciò che concerne il Teatro, il Cinema e le produzioni destinate alla televisione pubblica o ai canali a pagamento. Si tratta di realtà in continuo movimento, che possono evolvere molto rapidamente anche grazie all’introduzione di nuove tecnologie, sia dal punto di vista delle macchine da presa e dei supporti di registrazione delle immagini, sia per quanto riguarda tutto il compartimento tecnico destinato all’illuminazione.

Il Cinema Immaginato, l’imperdibile masterclass gratuita di Daniele Ciprì

Per chi vuole affacciarsi al mondo delle produzioni audiovisive, ma anche a chi sta già muovendo i propri passi nell’ambito cinematografico, teatrale o televisivo, il SAE Institute di Milano mette a disposizione la masterclass virtuale tenuta da Daniele Ciprì. Attivo nel panorama non solo cinematografico italiano, durante la sua lunga carriera questo regista e direttore della fotografia si è cimentato anche nel montaggio e nella sceneggiatura. Riconosciuto fin dagli anni ’90 sia alla Mostra del Cinema di Venezia, sia attraverso il prestigioso David di Donatello, Ciprì è considerato uno degli autori più originali soprattutto per quanto riguarda le tecniche narrative e l’uso magistrale della luce, come espediente attraverso il quale raccontare le sue storie.

L’evento

L’evento si svolgerà domenica 23 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30. La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti, professionisti e non. Basta accedere al sito ufficiale della masterclass e procedere alla compilazione del formulario per iscriversi. In seguito si riceverà il link che permetterà di seguire la lezione magistrale attraverso un computer, un tablet o lo smartphone.

SAE Institute, la migliore formazione per diventare professionisti nel Cinema

Con l’inaugurazione della sede di Milano, nel 1996 è giunto in Italia il SAE Institute, presente in più di 20 Paesi con oltre 50 campus. Si tratta di un college di formazione tecnologica internazionale, leader nella preparazione creativa nell’ambito dei mass media. Nonostante la storia italiana del SAE Institute sia partita con un solo corso, dedicato alla produzione audio, negli anni questa scuola professionale ha consolidato la propria presenza territoriale, anche grazie alla diversificazione dell’offerta formativa e alle relazioni lavorative instaurate con i partner già presenti nell’industria cinematografica e televisiva, ma non solo. Ecco perché oggi chi decide di iscriversi al SAE Institute di Milano può avere accesso a una gran quantità di corsi specifici. Si va da quelli relativi all’ambito cinetelevisivo, passando per l’animazione tradizionale in 2D e per quella in 3D, sempre più richiesta in differenti campi lavorativi. In un mondo in continuo sviluppo come quello del nuovo millennio, viene data la possibilità di seguire corsi formativi anche rispetto ai videogiochi e alla produzione musicale, arrivando perfino al music business. Grazie al prestigio ottenuto in 25 anni di lavoro e dedizione, oggi il SAE Institute può rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello sia per quanto riguarda la Produzione Audio, sia in merito alla Produzione Video.