Imma Battaglia: chi è la moglie di Eva Grimaldi? Età, lavoro e vita privata

Imma Battaglia, all’anagrafe Immacolata Battaglia, è conosciuta da molti per esser diventa la moglie di Eva Grimaldi. Imma, attivista e politica italiana, è una dei leader del movimento LGBT in Italia.

Chi è Imma Battaglia

Nome: Immacolata

Cognome: Battaglia

Conosciuta come: Imma Battaglia

Data di nascita: 28 marzo 1960

Età: 61 anni

Luogo di nascita: Portici

Professione: politica italiana

Vita Privata

Imma Battaglia, nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo del 1960 è un’attivista e politica italiana, nonché una delle maggiori esponenti del movimento LGBT. Laureata in Matematica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, non ha mai avuto paura di esporsi e difendere i propri ideali. Nel 1994, insieme a Vladimir Luxuria, fu l’organizzatrice del primo Gay Pride in Italia, che si tenne a Roma. Dal 1995 fino al 2000, è stata presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma, e da quel momento non ha mai smesso di lottare per i diritti degli omosessuali. Attualmente, è sposata con l’attrice Eva Grimaldi. La coppia ha pronunciato il fatidico “Si” 19 maggio 2019 in una cerimonia civile, celebrata direttamente da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Carriera e Lavoro

Imma, una vita da attivista e politica italiana, è stata sempre in prima linea per la lotta dei diritti degli omosessuali. Leader del movimento LGBT in Italia, è stata presidente del Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” dal 1995 al 2000. Tra i fondatori di Di’ Gay Project, di cui è stata presidente fino al febbraio 2014, fu la prima a organizzare il Gay Pride in Italia, con Vladimir Luxuria. Nel 2009, su consiglio dell’amico di vecchia Nichi Vendola, accetta di candidarsi alle elezioni europee nelle liste di Sinistra e Libertà. È riuscita a ottenere 3.586 voti, ma il partito non accede al Parlamento europeo. Nel 2013 si candida nelle liste di Sel alle elezioni comunali a Roma, venendo eletta consigliere. Dal 2013 al 2016 è stata consigliere comunale a Roma.

Vita Sentimentale

Imma Battaglia è legata dal 2010 all’attrice Eva Grimaldi. Quest’ultima, nel 2017, le fece arrivare una vera e propria dichiarazione d’amore mentre si trovava come naufraga nel cast de L’Isola dei Famosi. Imma e Eva il 19 maggio del 2019 si sono sposate civilmente. In passato, Imma ha avuto una relazione con l’attrice Licia Nunez.