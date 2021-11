Import For Me tra le migliori imprese Monza e Brianza dell’ultimo triennio

Il 25 ottobre scorso Economia del Corriere della Sera e ItalyPost hanno organizzato la serata evento “Best Performer” presso il teatro San Rosso di Seregno allo scopo di premiare le migliori imprese del territorio. Lo studio ha evidenziato quali sono le imprese con la miglior performance in termini di crescita costante e business solido nonché efficace. In questa occasione, Import For Me è stato premiato tra le migliori aziende Monza e Brianza poiché negli ultimi 3 anni è stata capace di mettersi in mostra e avere risultati più che positivi. Nonostante il duro periodo che ha colpito ogni settore economico, Import For Me specializzata in arredo bagno, casa e giardino ha mantenuto una crescita forte e stabile.

Il premio alle migliori imprese di Monza e Brianza

La serata per premiare i migliori attori in campo economico della Monza e Brianza riconosce le 1000 imprese che si sono distinte nell’ultimo triennio, il più duro a memoria d’uomo, addirittura spesso paragonato ai tempi di guerra. È evidente che in un clima congiunturale piuttosto sfavorevole, solo le aziende con una forte identità e un business di successo potevano sopravvivere. Anzi, le migliori sono comunque state in grado di continuare a lavorare e dare il tutto per tutto. Invece di lasciarsi frenare dalle difficoltà, queste realtà hanno fronteggiato il periodo mettendo in campo tutta la creatività e professionalità per portare avanti il business.

Insomma, in altre parole il prestigioso riconoscimento premia tutte quelle aziende che costituiscono un esempio nel settore dell’imprenditoria del territorio. Si tratta di riconoscere chi ha lavorato sodo, anche più del solito, per mantenere un certo livello, risultando trainanti per l’economia dell’intero territorio. Un impegno che si traduce anche in posti occupati e dati incoraggianti in merito all’occupazione. L’ultimo triennio ha messo a dura prova tantissime realtà che però hanno saputo dimostrare ottimi risultati.

Il premio è stato assegnato in seguito a ricerche del centro studi ItalyPost il quale ha preso in esame diversi dati indicativi della performance aziendale come, per esempio, i bilanci di fine esercizio. Il riconoscimento è andato a chi negli ultimi 3 anni ha evidenziato una significativa crescita e, ovviamente, Import For Me non poteva restare fuori.

Import For Me: un’eccellenza per l’arredo casa, bagno e giardino

Un vero e proprio punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di prodotti per il bagno, la casa e il giardino è Import For Me che è stato incluso nelle migliori imprese di Monza e Brianza. I premi sono solo uno dei tanti indicatori che indentificano questa realtà come una delle migliori del settore. Nonostante il duro periodo, l’impresa è stata capace di mantenere una crescita economica e raggiungere i risultati prefissati.

Come già accennato prima, il premio non è l’unico segnale che indica una realtà solida e di successo poiché bisogna tenere conto che lo shop online ha registrato oltre 1 milione di visitatori l’anno alla ricerca di prodotti come mobili bagno, arredo per la casa, minipiscine e molto altro ancora.