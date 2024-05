Isola dei Famosi, quando finisce questa edizione del reality?

Prosegue la messa in onda dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque anche quest’anno sta tenendo banco con tanti colpi di scena. Quando è prevista la finalissima?

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Forse gli ascolti non saranno cosi gratificanti, eppure l’Isola dei Famosi anche per questa stagione si sta rivelando essere molto interessante, Domenica prossima torna in onda con una nuova puntata condotta come sempre da Vladimir Luxuria e il supporto di Elenoire Casalegno, inviata dall’Honduras.

Ancora una volta sarà tempo per nuove sfide, nuovi scontri e nuove nomination, senza contare che nella nuova puntata, sarà anche dato spazio ad una nuova eliminazione tra i naufraghi mandati al televoto.

Ma la domanda che in tanti si pongono specialmente tra il pubblico di affezionati è la seguente: fino a quando andrà avanti la messa in onda. E’ già stata deciso il giorno della finalissima? Scopriamo qualche cosa di più.

Isola dei Famosi quando va in onda la finale della stagione?

Insomma, il conto alla rovescia per la nuova puntata è cominciato: questa settimana dopo la puntata del Lunedì, il pubblico la potrà seguire anche nel corso della Domenica sera, anche se ancora non è dato sapere se sarà un passaggio definitivo o solo momentaneo.

Ad ogni modo, la vera curiosità risiede in qualcosa di completamente diverso: quando andrà in onda la puntata conclusiva, per capirci bene la finalissima in cui sarà decretato il nome del vincitore tra i naufraghi al momento in gioco.

Stando alle notizie che circolano in rete e salvo ulteriori cambiamenti in corso di settimane, pare che Mediaset abbia deciso di mettere la finale al prossimo 4 Giugno in prima serata. A rivelare la notizia ci hanno pensato delle fonti vicine alla produzione. Ora non resta che attendere per scoprire se le cose andranno davvero cosi. Una cosa è certa, al giorno conclusivo non manca molto tempo.