Kim Kardashian patrimonio: a quanto ammontano i suoi guadagni?

A quanto ammonta il patrimonio di Kim Kardashian? La modella e imprenditrice americana pare avere a che fare con delle cifre davvero molto alte. Ma entriamo nel dettaglio per saperne di più.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Non servono presentazioni per parlare di Kim Kardashian: modella, attrice, imprenditrice americana che da molti anni è uno dei personaggi più conosciuti al mondo e non solo per la sua famiglia, ma anche per i successi che è riuscita a ottenere nel corso degli anni con il suo lavoro.

Ebbene, pare che la giovane, nel 2021 sia entrata nella classifica di Forbes come una delle miliardarie del pianeta, un risultato davvero incredibile che è stato, qualche anno più tardi, anche confermato dalla diretta interessata, parlando appunto del suo patrimonio. Nel 2023 è stata anche inserita nella classifica di Richest Self-Made Women 2023.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire, a tutti gli effetti, di che cifra stiamo parlando. Sicuramente si tratta di un dettaglio a cui non tutti, compresi i suoi colleghi possono fare riferimento.

Kim Kardashian, il suo patrimonio è da vero capogiro. Di quale cifra parliamo?

Il patrimonio della nota imprenditrice è stimato a 1,2 miliardi di dollari, una cifra che con il passare dei mesi è anche aumentato arrivando a toccare delle punte di 1,7 miliardi di dollari. Ovviamente si tratta di un risultato venuto fuori non solo per il suo lavoro da modella e attrice o da Instagram, ma anche alle tante attività imprenditoriali aperte negli anni, tra cui: KKW Beauty e Skims.

Entrando ancora di più nel dettaglio, il patrimonio netto di Kim Kardashian è rappresentato dal brand nato nel 2019, ovvero Skims che produce intimo modellante e contenitivo, ancora da KKW Beauty, una linea di make-up che, insieme alla KKW Fragrance, chiude nell’estate del 2021. E ancora da: Skkn by Kim che è una nuova linea dedicata alla cura della pelle. Ma non finisce qua, ad avere un peso importante sono anche le azioni che la giovane ha su Disney, Amazon, Netflix e Adidas, senza contare che occupa il settimo posto nella lista delle persone più ricche di Instagram. Pare che la giovane riesca a ricevere per ogni post pubblicato una cifra finale di 910 mila dollari.

Ad incidere ci sta anche il patrimonio immobiliare, la sua prima casa a Los Angeles ha un valore che non si conosce, ma ad essa si aggiunge quella da 3,4 milioni di dollari che si trova a Beverly Hills che ha venduto per 4 milioni di dollari. Ancora, la villa a Bel Air del valore di 9 milioni di dollari, a cui si è aggiunta la tenuta a Hidden Hills da 20 milioni di dollari, tenuta che diventerà la residenza principale della famiglia e che, dopo il divorzio, resterà a Kim Kardashian, la quale acquisterà per 23 milioni di dollari la quota dell’ex marito. A seguito di tutti i lavori di ristrutturazione la villa è stata valutata circa 60 milioni di dollari.