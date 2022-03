La moglie di Pino Daniele: chi è? Vita privata, oggi, eredità

Si chiama Fabiola Sciabbarrasi, ed è la seconda moglie dell’indimenticabile Pino Daniele, venuto a mancare all’affetto dei suoi fan il 4 gennaio 2015 e che sabato 19 marzo avrebbe compiuto 67 anni.

Chi è l’ultima moglie del celebre cantautore napoletano

Fabiola Sciabbarrasi è nata a Roma il 26 aprile 1968 da genitori di origine siciliana. Giovanissima, muove i suoi primi passi nel luccicante mondo della moda, come indossatrice e fotomodella, sfilando fin da subito per le più grandi firme dell’haute couture come Giorgio Armani e Blumarine. Agli inizi degli anni ’90 la modella 23enne conosce Pino Daniele a casa di Massimo Troisi: tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che Pino Daniele divorzia dalla prima moglie Dorina Giangrande per sposarsi con Fabiola. Daniele aveva già due figli dal precedente matrimonio e anche la Sciabbarrasi si era separata da poco.

Fabiola e Pino si sposano nel 1991 e dalla loro unione nascono tre figli: Sara, Sofia e Francesco.

La vita privata di Fabiola Sciabbarrasi

Dopo il matrimonio, la vita familiare è trascorsa serena e felice fino al 2013, ma ufficialmente Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi non si sono mai separati e alla data della morte del noto cantautore, quest’ultima era ancora sua moglie.

Sulla vita privata della bellissima Fabiola, attualmente c’è un’aurea di discrezione, ma la Sciabbarrasi ha scritto un libro sul suo rapporto con Pino Daniele dal titolo: “Resta l’amore intorno-la mia vita con Pino”, in cui ha raccontato anche gli ultimi momenti della loro storia. La seconda moglie del cantautore ha raccontato il suo dolore per la fine della loro relazione e successivamente per la perdita prematura del compagno, avvenuta per problemi di cuore di cui da sempre, purtroppo, soffriva.

Dopo la morte di Pino Daniele, l’ex modella è tornata a lavorare e attualmente si occupa di consulenze per le produzioni artistiche di Rai e Mediaset ed è anche la fondatrice della @pinodanieleforeveronlus di cui si occupa personalmente. Si tratta di un progetto pregevole e ambizioso che cerca di aiutare e valorizzare la cultura musicale e che ultimamente si impegna per far emergere giovani talenti musicali del territorio campano e napoletano.

L’eredità di Pino Daniele

In cima alle volontà testamentarie del cantautore, ovviamente ci sono i figli, i due avuti dal primo matrimonio: Alessandro e Cristina e poi quelli avuti con la Sciabbarrasi: Sara, Sofia e Francesco. Fra tutti e cinque è stata suddivisa la metà del patrimonio del cantante, e alla seconda moglie è spettata la quota di legittima, insieme alla prima moglie Dorina Giangrande. Forse non vi sarebbero lasciti patrimoniali a favore della compagna degli ultimi giorni Amanda Bonini e del fratello: si discuterebbe ancora su diverse case, immobili, diritti.

Ma la più grande eredità lasciata dall’artista è sicuramente rappresentata dal suo pubblico e dall’affetto immortale dei suoi fan: l’immenso patrimonio musicale di Pino Daniele appartiene a tutti e non è solo un’eredità “di sangue”. Un lascito fatto di cultura e creatività dove si mischiano generi diversi come il blues e la tradizione partenopea con fusioni ritmiche e melodiche indimenticabili.