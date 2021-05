La Regione Toscana e “Cinghiale Solidale”, il dibattito è aperto

Negli ultimi anni si è potuto assistere all’inasprimento del dibattito tra chi è a favore della caccia e chi, invece, la vede come una pratica barbara, da vietare definitivamente. Da un lato si continua a parlare della cosiddetta “Emergenza ungulati”, alla quale la Regione Toscana si appoggia per giustificare l’attività venatoria, ancora cara a una parte consistente della popolazione. Dall’altra parte i numeri parlano chiaro, definendo un quadro dettagliato della portata del fenomeno: basta sapere che i cinghiali abbattuti nella sola regione del capoluogo fiorentino, nel 2019, ammontavano a 70.090. Senza contare che ci sono scappati due morti, oltre a otto feriti, per una pratica che non si è fermata nemmeno sotto le più rigide restrizioni anti-covid.

Le parole di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agroalimentare, caccia e pesca

In questo dibattito c’è però una novità, introdotta dall’amministrazione regionale toscana sotto il nome di “Cinghiale Solidale”. L’idea è semplice, terra terra: dare la carne dei cinghiali abbattuti a chi ne ha bisogno. Ma per spiegarla, sono stati tirati in ballo termini che hanno fatto storcere non pochi nasi. Ecco le parole di Stefania Saccardi, assessore all’agricoltura: “Questo progetto ci dà la possibilità di far fronte all’emergenza ungulati e al tempo stesso di distribuire alle persone in difficoltà un prodotto ad alto valore nutrizionale come la carne. Un esempio di economia circolare che permette di ottimizzare le risorse del nostro territorio con un obiettivo non solo ambientale ma sociale”.

L’opinione dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus

Di tutt’altra opinione sono i volontari dell’ENPA, che da anni si battono per i diritti degli animali domestici e selvatici. Secondo il punto di vista di questa associazione senza scopo di lucro, che opera su tutto il territorio italiano, “è chiaro l’intento di voler mascherare la politica fallimentare a favore della caccia e quindi di uccisioni e stermini portata avanti, soprattutto in Toscana, da oltre vent’anni che non ha ottenuto alcun risultato sul fronte del contenimento degli ungulati presenti sul territorio.” L’ENPA contesta pesantemente i presunti metodi contenitivi attuati nella regione, sottolineando come la gestione faunistica sia una materia da lasciare in mano agli scienziati e a chi gli ecosistemi li studia. Questo va decisamente contro chi su quegli stessi ecosistemi preferisce intervenire per tentativi, arrivando a decimare intere famiglie di cinghiali e di altri animali selvatici in nome del benessere esclusivamente umano. Se poi si considera che tutto questo gioca a favore dei consensi elettorali, la situazione acquisisce toni grottescamente populisti.

L’appello dei volontari ENPA

Proprio all’inefficacia delle misure di contenimento degli ungulati si appellano i volontari dell’ENPA, spostando il loro obiettivo anche sulle persone. In particolare su quelle economicamente più colpite dalle conseguenze della pandemia, per le quali la carne dei cinghiali abbattuti non rappresenta nessuna soluzione definitiva, quando manca una risposta efficace a problemi complessi e radicati. Ecco perché consigliano “alla Regione Toscana di concentrare il proprio tempo e le proprie risorse su concrete politiche sociali e ambientali che possano realmente portare benefici ai cittadini più in difficoltà.”