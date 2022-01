Concessione del prestito: la valutazione del debitore

Può capitare nella vita di aver bisogno di soldi e il modo più rapido cercare di avere la concessione del prestito. E’ anche possibile rivolgersi a familiari od amici per chiedere un prestito di denaro, anche se è sepre un rischio quando ci sono di mezzo questione economiche.

Per fare le cose in modo ufficiale, è possibile cercare prestiti bancari. Però troppo spesso, quando ci si appresta a richiedere un finanziamento, lo si fa senza essere pienamente consci di quelle che saranno le condizioni che l’intermediario finanziario applicherà a tale operazione. Cerchiamo quindi di capirne si più in merito a questo mondo fatto di banche prestiti finanziamenti, per evitare brutte sorprese.

Come ottenere un prestito

Quando una banca sta per effettuare la concessione del prestito, significa che si è già arrivati alla conclusione di un procedimento molto più lungo. Prima di effettuare qualunque operazione finanziaria, l’istituto si accerta della solidità finanziaria dei propri clienti.

Si pensa sempre a un prestito parlando di mutui per la casa; ma ci sono anche prestiti bancari a breve termine; magari per qualche ristrutturazione o per esigenze professionali.

Questo procedimento ha un duplice scopo. Innanzitutto permette all’intermediario finanziario di mantenere una posizione di equilibrio finanziario nel lungo periodo e dall’altra parte si rispettano i ferrei vincoli di natura giuridica imposti a questo settore. La trasparenza delle operazioni bancarie, infatti, è un tema che sta sempre molto a cuore dei governi di tutti i Paesi. Se il richiedente del prestito risulta essere stato un cattivo pagatore, in passato, sarà molto più difficile per lui ottenere un nuovo prestito.

Possibili rimedi alla mancanza di concessione del prestito.

Un soggetto giudicato insolvente da una banca, probabilmente otterrà la stessa risposta anche presso altri operatori del sistema creditizio. Per cercare di arginare questo problema esistono due tipologie di soluzioni.

Una di queste si fonda sulla possibilità di fornire ulteriori garanzie alla banca. Il richiedente potrebbe, ad esempio, trovare un fideiussore che sia disposto a garantire, in solido con lui, il pagamento puntuale delle rate del prestito. Per questo ci sono documenti per fare da garante, che coinvolgeranno una vosta persona di fiducia. Questo fornisce alla società finanziaria la sicurezza di poter contare su due patrimoni distinti per rientrare del suo investimento e, molto spesso, questo è sufficiente a superare l’inerzia del creditore.

Un’altra possibile soluzione è quella di optare per forme di prestito differenti. La modernità e la dinamicità del sistema finanziario e creditizio ha portato alla creazione di numerose forme di prestito innovative. Una di queste è la cessione del quinto dello stipendio che assicura alla banca il pagamento preciso e puntuale delle rate. Questo avviene perché esse vengono prelevate direttamente alla fonte, ovvero dalla busta paga del richiedente. Ovviamente in questo caso è necessario che il soggetto sia un lavoratore dipendente od un pensionato.

Finanziarie prestiti personali

Quando si parla di prestiti banche e istituti non sono molto veloci. Sono invece nate finanziarie che assicurano prestiti in un’ora; magari non davvero in 60 minuti, ma sicuramente l’iter è più snello e più veloce.

Alcuni di questi servizi sono ormai noti; come il Sì prestito o il prestito senza busta paga Findomestic, che non richiede di avere un contratto con busta paga mensile.

Ogni cosa però ha un suo costo. Questi finanziamenti rapidi sono solitamente più costosi; valutate bene l’interesse prestito applicato prima di prendere la decisione finale. Quando tutto vi sarà chiaro, vedrete che l’esito prestiti sarà positivo.