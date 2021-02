Levriero scozzese: altezza, cuccioli, allevamento, prezzo, carattere

Tra i cani scozzesi di origine più antica, uno dei più famosi è sicuramente il levriero scozzese, conosciuto anche con il nome Deerhound. Si tratta di un animale molto grande e dal carattere docilissimo, che per il suo fisico slanciato e possente viene spesso confuso con l’Irish Wolfhound, a cui in effetti assomiglia.

Nonostante il suo fisico possente fatto per cacciare e per correre velocissimo, il levriero scozzese è un cucciolone che ama essere affettuoso con il suo padrone. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo dolcissimo gigante buono.

Levriero scozzese: origini, aspetto e carattere

Come abbiamo accennato già nell’introduzione, il levriero scozzese è una razza di cane molto antica, che era presente in Scozia già nel I secolo. In particolare, questo animale viveva nelle Highlands, dove era utilizzato per andare a caccia di cervi e daini. Proprio da questa funzione nasce il nome Deerhound, che vuol dire letteralmente cacciatore di cervi. Dal Medioevo al 1700, invece, è stato un cane che era concesso solo ai nobili, e si deve aspettare il 1825 per inaugurare degli allevamenti pubblici di questa specie.

Il levriero scozzese colpisce soprattutto per le sue dimensioni imponenti. Alto minimo 76 centimetri e pesante circa 50 kg, il Deerhound ha un corpo robusto con zampe lunghe e ampie, molto inclinate, che gli permettono di correre molto veloce. Rispetto al suo parente irlandese, il levriero scozzese ha la testa più allungata, ma ha lo stesso pelo folto e lungo, con colori che vanno dal grigio-blu al giallo tigrato, ma può essere anche sabbia o fulvo rosso.

Ma non fatevi ingannare dal suo aspetto. Il levriero scozzese ha un carattere dolcissimo, si affeziona presto alla sua famiglia e gli è fortemente fedele. Intelligente e docile, ha uno sguardo saggio e un temperamento ubbidiente, e quindi risulta anche piuttosto facile addestrarlo. Il suo unico difetto è che è molto timido e riservato con gli estranei, anche se non diventa mai aggressivo.

Vista la sua stazza massiccia, e la sua origine di cacciatore, il levriero scozzese necessita di ampi spazi e di fare esercizio quotidiano, tra cui lunghe corse nella natura.

Quanto costa comprare un levriero scozzese?

Oggi il levriero scozzese non è più diffuso come un tempo, e non risulta molto allevato in Scozia nè in Europa. Invece, è molto diffuso in Australia per via della caccia a canguri e cinghiali, e in America Settentrionale, dove si usa per la caccia al lupo. Nonostante questa scarsità di allevamenti europei, però, in Italia esistono alcuni allevamenti dedicati al Deerhound.

Proprio per la sua rarità, però, non è una razza economica. Un cucciolo di levriero scozzese dotato di pedegree ha un prezzo medio di 1.200 euro, che può salire in base a origini, età e sesso.