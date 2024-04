Loredana Bertè, la confessione shock sull’ex marito

Loredana Bertè ospite a Belve ha parlato senza peli sulla lingua del suo ex marito: le parole della cantante hanno davvero sorpreso tutti.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Non servono presentazioni per parlare di Loredana Bertè, la cantante che non solo è stata una grande protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, ma è al momento anche una dei giudici di The Voice su Rai Uno, un programma che sta contribuendo a farle avere il successo che merita, anche tra la generazione dei più giovani.

Ad ogni modo, il motivo per cui si torna a parlare dell’artista ha a che fare con qualcosa di completamente diverso: nei giorni scorsi è stata ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani, andato in onda su Rai Due con la prima puntata e proprio in questa occasione, ha parlato della sua vita privata e del suo passato.

Ciò che senza dubbio ha colpito sono state le sue parole in riferimento al rapporto con il suo ex marito Bjorn Borg: un rapporto burrascoso, di cui solo oggi vengono fuori alcuni dettagli particolari.

Loredana Berte: “Borg? Ha preferito la cocaina a me”

Insomma, è tornata da grande protagonista la cantante dai capelli blu, lei che solo qualche settimana fa aveva fatto preoccupare tutti i fan per via di un malore che l’ha costretta ad annullare tutte le date del suo tour.

Il grande evento in questione è stato quello di Belve, la sua intervista con Francesca Fagnani in poco tempo ha fatto il giro del web ed è, in un certo senso, diventata virale, non solo per via degli aneddoti e dei racconti riguardanti la sua famiglia e il suo passato, ma anche per le parole in merito al suo matrimonio.

Forse non tutti lo sanno ma Loredana Bertè è stata sposata in seconde nozze con il tennista Bjorn Borg: un matrimonio da copertina che però è sempre stato molto travagliato e burrascoso. L’unione si è conclusa nel 1992 dopo tre anni dalle nozze.

“Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare” ha ammesso senza peli sulla lingua su Rai Due sottolineando poi l’episodio che ha davvero sancito la fine del loro rapporto: “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch, sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: “Fare sesso con queste?” L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”.