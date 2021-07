Lorenzo Riccardi: chi è, Uomini e Donne, fidanzata Claudia, stanno ancora insieme

Lorenzo Riccardi è uno dei volti più amati del programma tv Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Prima come corteggiatore e poi come tronista, Lorenzo si è sempre distinto per il suo carattere schietto e a volte arrogante, ma anche per la sua lealtà e purezza d’animo. Dopo le varie presenze all’interno del programma, nel 2018, trova l’amore con la sua corteggiatrice, Claudia Dionigi. I due sono ancora fidanzati e convivono a Milano. Lorenzo, è tornato spesso nel programma anche dopo la scelta, in veste di opinionista. Attualmente è un influencer e imprenditore, ha aperto anche una sua linea di abbigliamento dal nome Cobra, suo soprannome ormai noto nel piccolo schermo.

Lorenzo Riccardi – Scheda

Nome: Lorenzo

Cognome: Riccardi

Soprannome: Cobra

Data di nascita: 13 Aprile 1996

Età: 25 anni

Segno Zodiacale: Ariete

Luogo di Nascita: Milano

Profilo Instagram ufficiale: @lorenzo.riccardi17

Lorenzo Riccardi chi è, biografia e vita privata

Lorenzo Riccardi è nato a Milanoil 13 Aprile 1996. Ha 26 anni ed è diventato, grazie alla trasmissione Uomini e Donne, che gli ha permesso di acquistare notorietà, un famoso influencer e imprenditore. E’ molto legato alla sua famiglia, ha spesso parlato del suo legame con la nonna Anna la sua sorellina più piccola Sofia. Anche con i genitori ha un ottimo rapporto, ha infatti confessato di avere un forte legame con il padre e che non si vergogna a dimostrarglielo, anche attraverso baci e abbracci. Ha vissuto in casa con loro fino al momento della scelta all’interno del dating show, ricaduta sulla corteggiatrice Claudia Dionigi. I due, sono andati a convivere quasi subito, prima a Latina, città natale di lei, per poi tornare a Milano per inseguire alcuni progetti lavorativi in comune.

Lorenzo Riccardi carriera

Lorenzo ha iniziato a lavorare subito dopo il diploma nell‘officina automobilista di famiglia. Non è mai stato un amante della scuola, che sostiene aver terminato solo per non dare un dispiacere ai suoi genitori. Ma, la vera svolta nella vita di Lorenzo, arriva quando inizia a presentarsi nelle varie edizioni di Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Ludovica Valli ma è stato eliminato poco dopo, successivamente scende le scale per Sara Affi Fella, arrivando fino alla scelta finale, ricaduta però sul suo rivale, Luigi Mastroianni. Infine, torna nel programma per sedersi sulla tanto ambita sedia rossa, come tronista, insieme agli altri tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Teresa Langella, Andrea Zelletta e Angela Nasti. Arriverà alla fine del percorso e sceglierà Claudia Dionigi, di sei anni più grande di lui.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno ancora insieme

Lorenzo e Claudia sono ufficialmente una coppia dai tempi della scelta nel programma Uomini e Donne. Lorenzo, fino al giorno della scelta, si è sempre detto molto attratto da entrambe le sue corteggiatrici, ma alla fine ha scelto Claudia. A colpirlo è stata sicuramente la dolcezza della ragazza e il suo carattere, perfettamente complementare al suo. Claudia ha sbaragliato la concorrenza dell’altra corteggiatrice Giulia Cavaglià, diventata poi a sua volta tronista. La coppia vive insieme a Milano.

Lorenzo Riccardi instagram

Lorenzo è molto attivo sui social, con oltre 1 milione di follower.