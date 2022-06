Luca Daffrè, Chi è? Instagram, tatuaggi, fidanzata, di dov’è

Influencer, modello e tentatore di Temptation Island Luca Daffré è il secondo classificato all’Isola dei famosi. Il ragazzo, è stato anche protagonista di Uomini e Donne, corteggiando Teresa Langella e Angela Nasti.

Chi è

Luca Daffrè è nato nel 1995 a Trento è un ex nuotatore e non si sa molto della sua vita privata in quanto molto riservato. È un volto piuttosto noto nel panorama televisivo italiano, infatti, pur essendo una persona riservata, ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Molto conosciuto negli studi di Uomini e Donne è stato un ragazzo estremamente apprezzato anche dagli opinionisti. Ha corteggiato Teresa Langella prima, e Chiara Nasti poi. Tra le sue amicizie ci sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Carriera

Prima del successo televisivo, Luca era un nuotatore, sport al quale rimane comunque molto affezionato. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di Scienze Motorie e inizia a praticare nuoto nuoto agonistico. A 19 anni inizia la sua carriera di modello e si trasferisce in Australia, nella precisione, a Sidney.

Rientrato in Italia, dopo 8 mesi, va a vivere a Milano Inizia ad essere un modello molto apprezzato dai grandi Marchi tra cui Armani e Dolce e Gabbana. È proprio a Milano che fa la conoscenza di Fedez che lui viaggia per prendere parte ad un suo video musicale. Questa collaborazione lo porta al successo e alla popolarità.

Nel 2018 partecipa anche al programma TV Temptation Island, come tentatore punto sempre nello stesso anno compare come corteggiatore a Uomini e Donne, così come l’anno successivo.

La partecipazione all’Isola dei famosi

Luca Daffrè quest’anno è stato un concorrente dell’Isola dei famosi. Per tanti giorni è rimasto sull’isola, per classificarsi poi secondo appena dietro Nicolas Vaporidis. Il suo ingresso è a metà maggio insieme a Gennaro Auletto, Pamela e Marco Maccarini.

Nonostante il suo ingresso postumo, si è subito fatto apprezzare sull’isola. Allegato con tanti altri concorrenti prima fra tutti con Carmen Di Pietro, tanto da farsi leggere dalla stessa toy boy di fiducia. Si è poi avvicinato tantissimo a Maria Laura De Vitis, chiaramente non sappiamo se sia stata una situazione esclusivamente televisiva o 62 faranno coppia fissa anche fuori dal programma.

La partecipazione a Uomini e Donne

Come già anticipato Luca Daffrè ha partecipato anche Uomini e Donne, il dating show condotto ogni giorno da Maria De Filippi alle 14:45, sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5. Nel 2018 si presenta come corteggiatore di Teresa Langella, se è vero che 32 si fosse instaurata una certa complicità, Luca non viene scelto.

L’anno successivo, Luca Daffrè, torna di nuovo in veste di corteggiatore nel programma di Maria De Filippi e corteggia Angela Nasti. La ragazza e la nuova tronista insieme ad Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In questo caso, almeno da quanto si vocifera, sarebbe stata la stessa Angela a volere Luca nel programma, ma nonostante ciò, non lo sceglie.

Instagram

Su Instagram Luca Daffrè conta 400.000 fan, 458 post e 636 persone eseguite. Il suo profilo è pieno zeppo di sue foto, che lo ritraggono in varie pose e in vari momenti della giornata: in acqua, come modello, sullo skateboard,a mare e in montagna