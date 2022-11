Lucia Russo, chi era la moglie di Memo Remigi? Morte, tradimenti, età

In questi giorni si parla di Memo Remigi, ma chi ricorda chi era la moglie? Il suo nome era Lucia Russo. Ecco cosa si sa sul suo conto.

Lucia Russo, età e morte

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi, dal 1966 fino a quando non è venuta a mancare lo scorso anno, nel gennaio 2021. Classe 1938, la donna è stata una moglie e una madre attenta. Dal suo amore con Memo diventa mamma del suo unici figlio Stefano.

I tradimenti

L’amore per Memo è stato così grande che Lucia ha voluto anche perdonare al marito i tradimenti e le scappatelle con altre donne. Si erano messi insieme appena ventenni e per non perdere la solidità del loro rapporto, ha deciso di andare oltre i tradimenti del marito.

Memo ha sempre avuto “il vizietto” delle donne. Nel corso del tempo si è concesso il tradimento con Catherine Spaak, e quello molto più duraturo con Barbara D’Urso. Addirittura con quest’ultima ha fatto coppia fissa ben quattro anni, nonostante la differenza d’età. Nonostante questo, quando ha fatto dietrofront per tornare con Lucia, quest’ultima non ha detto no, ha voluto dare un’altra chance a suo marito, che le è rimasto accanto anche durante la malattia e finché non ha lasciato la vita.