Maria Elena Boschi fa la spesa al supermercato: aria preoccupata ma niente mascherina e guanti!

By

Non tutti purtroppo stanno seguendo le regole alla lettera. A Roma praticamente semi deserta per quanto concerne le restrizioni del decreto Covid19, Maria Elena Boschi si reca a fare la spesa per fare la scorta di alimenti e bibite. La deputata di Italia Viva è sola, senza ne guanti’ ne mascherina….

La donna, cappotto, vestito corto e stivali, è stata paparazzata dai colleghi Chi mentre gira con aria preoccupata per il supermercato e, terminato di fare compere, torna subito a casa.

loading...

Le disposizioni del governo infatti obbligano a restare nel proprio appartamento, a meno di necessità particolari tra cui appunto l’acquisto di beni alimentari.

Ma la domanda che si stanno ponendo tanti fan in queste ore è la seguente: perchè Maria Elena Boschi è una deputata ha l’obbligo di non rispettare le regole? Mascherina, guanti, distanza?? La legge alla fin dei conti è uguale per tutti.

Commenti

commenti