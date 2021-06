Marisela Federici: chi è, biografia, marito, lite Barbara D’Urso

Marisela Federici, meglio nota come “La Contessa“, è conosciuta per essere la vedova del finanziere romano, Paolo Federici, nonché la nipote di un presidente del Venezuela. Di origine nobile, la ritroviamo spesso nei salotti televisivi, come ospite. Il suo carattere diretto e senza filtri, l’ha spesso portata ad avere accese discussioni con gli altri ospiti e con i conduttori delle trasmissioni, come accadde durante una puntata di Pomeriggio 5 che coinvolse Barbara D’Urso.

Chi è Marisela Federici

Nome: Marisela

Cognome: Federici

Nome di battesimo: Rivas y Cardona

Luogo di nascita: Caracas (Venezuela)

Coniuge: Roger Tamraz, Paolo Federici (deceduto nel 2016)

Figli: Margherita Tamraz e Edoardo Federici

Biografia

Nonostante sia spesso ospite in tv, sulla vita privata della Contessa Marisela Federici non si hanno molte informazioni. La sua totale assenza dai social, rende tra l’altro, ancor più difficile reperire qualsiasi informazione. È di origini nobili e vanta una parentela con presidente del Venezuela: suo nonno, infatti, era Carlos Delgado Chalbaud, ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez. Vive la sua infanzia a Madrid, dove si trasferisce con la famiglia in seguito ai fatti accaduti in Venezuela. La sua popolarità arriva in Italia quando sposa Paolo Federici, erede di una famiglia di banchieri e investitori romani, venuto a mancare nel 2016. Il nome Marisela è legato al romanzo scritto dall’ex presidente venezuelano Rómulo Gallegos che la madre andò a implorare quando il marito fu arrestato per motivi politivi. La protagonista del racconto Doña Bárbara, infatti si chiamava proprio Marisela.

Vita Privata

Marisela Federici, dopo aver vissuto a Madrid, si trasferisce in Italia e sposa il rampollo Paolo Federici. Marisela e Paolo hanno un figlio in comune di nome Edoardo, che per la Contessa è il secondo figlio. Marisela Federici, infatti, in passato era già stata sposata con il magnate della Tamoil Roger Tamraz, fondatore della Tamoil, da cui ha avuto la sua prima figlia Margherita Tamraz. Il matrimonio finì a causa dei numerosi tradimenti da parte di lui. Dopo la scomparsa del suo secondo marito avvenuta nel 2016, non sappiamo se Marisela abbia avuto altre relazioni stabili.

Lavoro e Carriera

La carriera della Contessa si sviluppa principalmente nei salotti televisivi, è, infatti, famosa nel mondo dello spettacolo per le sue ospitate pomeridiane. L’abbiamo vista spesso nei programmi di Barbara D’Urso, dove qualche anno fa, divenne protagonista di una lite furibonda. Durante una puntata di Domenica Live, sembrerebbe che Marisela non gradisse gli ospiti presenti insieme a lei, accusando la conduttrice di non aver scelto “gli ospiti giusti”. La padrona di casa, indispettita dalla provocazione subita, rispose ”Non insegnarmi a fare il mio lavoro, altrimenti mi innervosisco! Se continui ad attaccarmi manderò in onda il filmato per cui tutti ti criticano, quello in cui tu ostenti la tua ricchezza”.

Curiosità

Marisela Federici attualmente vive a Roma in una splendida villa, chiamata “La Furibonda“, che si trova sull’Appia Antica. Frequentata dall’alta società, la Contessa spesso organizza anche ricevimenti e incontri importanti.