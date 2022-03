Mattia Rivetti, chi è? Figli, sposato, età, patrimonio, lavoro

Melissa Satta ha una nuova fiamma. La show girl sembra pronta per una nuova relazione dopo la separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng, dopo dieci anni passati insieme e la nascita del figlio Maddox. I rumors avevano preannunciato un possibile nuovo volto accanto all’ex velina, ma la conferma è arrivata proprio dalla Satta che, in occasione di una recente vacanza a Saint Tropez, aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva accanto ad un uomo in un contesto inequivocabilmente romantico.

I due erano stati già paparazzati in precedenza e, pertanto, le nuove foto diffuse su Instagram hanno assunto il sapore di una vera conferma.

Chi è Mattia Rivetti

Di lei si sa tutto, ma chi è il misterioso nuovo fidanzato?

E’ Mattia Rivetti, 34 anni, imprenditore di successo e rampollo della famiglia Rivetti, molto nota nel mondo della moda. Di lui si conosce davvero poco perché, a dispetto di quanto accade nel patinato mondo del jet set, l’imprenditore preferisce mantenere uno stretto riserbo sulla sua vita privata ed è poco attivo sui social. Qualche elemento in più è dato sapere a proposito della sua vita professionale.

Nonostante la giovane età, Mattia Rivetti è già un volto noto dell’imprenditoria italiana, in particolare nel settore della moda; dopo l’esperienza nel mondo della pubblicità con una nota agenzia, pare abbia fatto l’ingresso nell’azienda di famiglia. Mattia è, infatti, nipote di Carlo Rivetti, numero uno di Stone Island.

La famiglia Rivetti

La famiglia Rivetti aveva acquisito l’azienda Sportswear Company Spa, attiva nel mondo dell’abbigliamento sportivo, che aveva portato il marchio Stone Island, la sua punta di diamante, al grande successo internazionale. Nel 2020 il colosso francese Moncler ha espresso il proprio interesse per Spw e Stone Island, arrivando al closing ad aprile; in base al maxi accordo, nelle casse di Rivetti e degli altri soci coinvolti è finito il controvalore di 1,15 miliardi di Euro a fronte della sottoscrizione di questi ultimi di circa 10 milioni di azioni di Moncler di nuova emissione, pari a poco meno del 4% del capitale totale e l’ingresso dello stesso Carlo Rivetti nel CdA del gruppo.

Dunque un ruolo di grande spessore per Mattia, grazie alla sua quota di partecipazione nell’ambito dell’azienda di famiglia pari a circa il 20% del pacchetto azionario di Spw, ormai incardinata in uno dei poli del segmento lusso più importanti del panorama internazionale.

Mattia Rivetti e Melissa Satta, l’incontro

A quanto pare i due si sono conosciuti grazie all’amico comune Renzo Rosso, titolare del marchio Diesel ed hanno subito stabilito un forte feeling che ha dato vita ad una discreta frequentazione, anche perché la show girl stava attraversando il difficile periodo dovuto alla separazione dal marito, culminata nel recente divorzio.

In realtà la stampa aveva riportato di un flirt tra lei e Matteo Rivetti, cugino di Mattia, circostanza seccamente smentita dalla donna. Al momento Melissa Satta non sembra avere fretta sull’evoluzione della storia, anche per salvaguardare la serenità del figlio ma, in un’intervista televisiva, non ha escluso che in futuro ci possa essere un matrimonio all’orizzonte.