Milano, sfonda la vetrina del bar per rubare le caramelle e l’incasso

È successo nella notte tra sabato e domenica 20 settembre, sul posto gli agenti della questura

Ha sfondato la vetrina del bar per rubare le caramelle e il registratore di cassa, ma per lui sono scattate le manette. È successo nella notte tra sabato e domenica 20 settembre in via Rosselli a Milano (zona Corvetto), nei guai un cittadino marocchino di 24 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 3.20 del mattino, come riferito dalla Questura.

Sono stati alcuni residenti a chiamare il 112 segnalando che un uomo aveva appena mandato in frantumi la vetrina di un locale ed era entrato all’interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno braccato e arrestato il 24enne. Per lui sono scattate le manette.

