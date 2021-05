Miriam Galanti: chi è l’attrice fidanzata di Gilles Rocca?

Per il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021, il nome Miriam ormai è diventato una vera “ossessione”, come definito ironicamente dalla conduttrice del reality, Ilary Blasi, e dagli opinionisti in studio, Elettra Lamborgini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Non tutti però, forse, sanno che Miriam Galanti, oltre a essere la storica e amata fidanzata di Gilles Rocca, concorrente de L’Isola dei Famosi che non ha mai perso occasione durante la sua permanenza in Honduras per nominarla e dichiararle amore eterno, è anche una famosa attrice italiana. Miriam è diventata famosa per i ruoli interpretati in tv e al cinema, tra cui il film “Scarlett”.

Chi è Miriam Galanti

Nome: Miriam

Cognome: Galanti

Data di nascita: 5 aprile 1989

Età: 32 Anni

Luogo di nascita: Mantova

Professione: Attrice

Partner: Gilles Rocca

Profilo Instagram ufficiale:@miriam_galanti

Biografia

Miriam Galanti nasce a Mantova, nel 1989. Appassionata di recitazione sin da piccola, decide, in giovane età, di tentare la fortuna spostandosi nella capitale per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Si diplomerà nel 2015. Da li, proseguirà la sua carriera, senza sosta, affermandosi come attrice in teatro, in televisione e al cinema.

Vita privata

Miriam Galanti è molto riservata e non ama apparire per ciò che riguarda la sua vita privata. Sappiamo, tramite il suo profilo instagram, che ha perso il padre, a cui era molto legata e che ricorda spesso attraverso i suoi post pubblicati. E’ fidanzata da 12 anni con l’attore Gilles Rocca, ex concorrente del reality L’Isola dei famosi 2021. La coppia è molto unita, tanto che durante questo periodo di lontananza, che ha visto il suo fidanzato in Honduras, i due si sono spesso dedicati parole dolci e d’amore.

Carriera e Lavoro

La carriera di Miriam inizia la sua carriera nel 2009, interpretando un piccolo ruolo nella fiction Rai di Don Matteo. Nel 2013 e nel 2018 invece entrerà nel cast di Che Dio Ci aiuti, fiction che la renderà famosa al pubblico. Miriam prosegue la sua carriera anche in teatro e a Dicembre 2019 recita in After The End di Dennis Kelly, insieme a Federico Rosati al Brancaccino di Roma. Nel 2014, vince il premio di giovane promessa al Festival del Cinema di Venezia grazie al cortometraggio, “Metamorfosi”, realizzato insieme al fidanzato Gilles Rocca, per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. L’apice della sua carriera lo raggiunge con il ruolo di protagonista del film Scarlett nel 2017. Attualmente, Miriam, è spesso ospite nello studio de L’Isola dei Famosi, per sostenere il suo compagno Gilles Rocca, concorrente. Gilles è stato eliminato nella puntata di lunedì 3 maggio, il pubblico ha deciso di rimandarlo a casa con il televoto, probabilmente a causa della nostalgia provata verso la sua fidanzata che non gli permettevano di continuare a vivere serenamente l’esperienza su L’isola.