Neri Marcorè racconta La Traviata, online al Teatro Goldoni di Livorno, il 20 febbraio 2021

Neri Marcorè al Teatro Goldoni di Livorno

Sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21:00, Neri Marcorè arriva al Teatro Goldoni di Livorno per raccontare La Traviata, nel suo terzo appuntamento con lo spettacolo Poker d’Opera. La Traviata, è una delle opere più significative e rappresentate di Giuseppe Verdi. Un’opera difficile da raccontare ma che Marcorè riesce a semplificare grazie alla sua ironia e con alcuni inserti musicali tratti dalle arie più famose dell’opera.

Naturalmente, data l’emergenza sanitaria in corso, lo spettacolo si svolgerà in streaming sul canale YouTube del Teatro Goldoni. La partecipazione sarà gratuita.

La Traviata

La Traviata è un’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. È basata su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi, assieme a Il trovatore e a Rigoletto.

Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como e nella Tenuta di Sant’Agata. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e – probabilmente – per il soggetto allora considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo autore si attendeva. Fu ripresa il 6 maggio dell’anno successivo a Venezia al Teatro San Benedetto in una versione rielaborata e con interpreti più validi, come Maria Spezia Aldighieri e finalmente, diretta dal compositore, riscosse il meritato successo.

A causa della critica alla società borghese, l’opera, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l’opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo.

Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e l’asciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni, l’opera è considerata uno dei capolavori di Verdi. Nonché una delle più grandi opere mai scritte.