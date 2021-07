Nicola Panico: chi è, biografia, Sara Affi Fella, bugia Uomini e Donne, nuova fidanzata

Nicola Panico è un calciatore napoletano, classe 1993, conosciuto sul piccolo schermo per essere stato il fidanzato di Sara Affi Fella, con cui ha partecipato al programma tv Temptation island. I due sono stati anche complici di uno scandalo all’interno del programma tv Uomini e Donne, dove Sara si è presentata come tronista, annunciando la fine della sua relazione con Panico. Alla fine, invece, si scoprirà che la relazione tra Nicola e Sara non era mai terminata. Nicola, ha ribadito più volte di non esser mai stato d’accordo con questa sceneggiata ma che ha ceduto alla fine per l’amore che provava per Sara e per assecondare i genitori di lei, d’accordo con la figlia nel fingersi single durante la sua permanenza sul trono.

Nicola Panico – Scheda

Nome: Nicola

Cognome: Panico

Data di nascita: 13 luglio 1983

Età: 37 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Napoli

Professione: Calciatore

Profilo Instagram Ufficiale: nicolapanico10

Nicola Panico chi è, biografia, vita privata

Nicola Panico è nato a Napoli il 13 luglio 1983. Non è un personaggio televisivo e, di conseguenza, non si conosce molto della sua vita privata. Sappiamo che attualmente è un calciatore di professione, nella categoria “dilettanti”, e che ha sempre sognato di fare questo lavoro. Nicola diventa un volto nuovo quando decide di partecipare al programma tv Temptation Island, insieme alla sua fidanzata di allora, Sara Affi Fella.

Nicola Panico che lavoro fa

Nicola Panico, nonostante la sua breve apparizione nel piccolo schermo, ha sempre svolto la sua professione di calciatore, con il ruolo di attaccante. Durante la sua carriera ha militato in diverse squadre di calcio: l’ US Venafro, Macchia, Bojano e Isernia.

Nicola Panico Uomini e Donne

Dopo la partecipazione a Temptation Island, dove Nicola si era avvicinato molto alla single Antonella, la sua fidanzata di allora, Sara decise, nonostante la delusione, di dare a Nicola una seconda possibilità. Tra i due però la rottura sembrava insanabile, tanto che, dopo pochi mesi, Sara Affi Fella venne annunciata come la nuova tronista di Uomini e Donne. Il percorso di Sara si mostrò da subito molto freddo e distaccato, tanto da suscitare forti dubbi da parte degli opinionisti in studio, gli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, che notavano la tronista troppo frenata per la sua età. Sara, si è sempre giustificata, sottolineando quanto fosse riservata sotto l’aspetto emotivo e fosse intimorita dalle reazioni del padre, che, vedendola troppo vicino a un uomo in tv, avrebbe potuto sentirsi in imbarazzo. Sara, all’epoca, stava conoscendo Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, e alla fine la sua scelta ricadde su Luigi Mastroianni. La storia tra i due, a detta di Luigi, non si è mai concretizzata lontano dai riflettori, e, in seguito, si scoprirà il motivo. Nicola, a distanza di poco tempo, quando Luigi sarà diventato a sua volta tronista, confesserà che lui e Sara, durante il trono, non si sono mai lasciati. Sara e Nicola erano dunque ancora fidanzati, e si sono poi separati dopo la fine del programma.

Nicola Panico nuova fidanzata

Dopo la fine della sua storia con Sara Affi Fella, Nicola ha ritrovato l’amore con Francesca Parenti. I due sono fidanzati da circa 2 anni e compaiono spesso insieme sul profilo instagram di Nicola.