Nicole Rossi, chi è? Malattia, altezza, biografia, Pechino Express

Nicole Rossi è un influencer nata il 30 marzo del 2000 a Roma, ha dunque 22 anni. E’ nota al grande pubblico (e di conseguenze diventata famosa), dopo aver partecipato al programma di Rai 2 “Il Collegio”, nella sua terza edizione e all’ottava edizione del programma “Pechino Express” (insieme a Jennifer Poni) in onda su Sky, condotto da un formidabile Costantino Della Gherardesca.

Biografia

Dopo la partecipazione a “Il Collegio” Nicole Rossi è diventata una delle influencer più apprezzate in Italia. Il suo profilo Instagram (lo trovi qui) conta più di mezzo milione di followers e un notevole numero di sue foto, che la ritraggono in diverso momenti della sua vita.

La personalità forte e controcorrente l’hanno portata ad essere molto apprezzata e a farsi subito notare. Carattere acquisito grazie agli insegnamenti della sua famiglia, a cui la giovane influencer è molto legata e di cui, non ha mai nascosto, ha sentito molta nostalglia durante la sua partecipazione ai programmi televisivi.

E’ appassionata di arte e di musica e la sua forte tempra caratteriale le hanno permesso di acquisire un grande senso di leadership. Sogna di diventare giornalista, è stata ospite in qualche programma tv ed è comparsa in uno spot televisvo insieme a Marilù e Cora Fazzini.

Carriera

Le sue esperienze più importanti a livello televisivo sono due: Il Collegio e Pechino Express. Se il primo l’ha resa nota al grande pubblico, il secondo ne ha di certo messo in evidenza il carattere forte che, alla fine, l’ha portata a vincere il programma, in coppia con Jennifer Poni. La loro squadra, proprio in onore del programma che l’ha resa famosa, era quella de “Le Colleggiali”.

La scorsa estate invece ha preso parte al programma condotto da Simona Ventuta “Game of Games” e condotto insieme a Livio Bashir “Playmag”, programma di Rai Play fatto di interviste e racconti di personaggi dello spettacolo più o meno famosi.

La partecipazione a il College e Pechino Express

Come abbiamo già avuto modo di raccontare, Nicole Rossi, ha iniziato a farsi conoscere e amare dal grande pubblico grazie al programma “Il Collegio” in onda su Rai 2. La sua partecipazione al programma risale al 2018 ed è una sorta di reality/documentario ambientato in un collegio degli anni sessanta. Nel 2020 prende parte all’ottava edizione di Pechino Express e la vince: il programma consiste in una serie di prove da superare con il solo ingegno e impegno dei partecipanti, in giro per il continente Asiatico e non solo.

Nell’anno in cui vince Pechino Express pubblica il suo primo libro dal titolo: “Isolament(e)”. Il libro è un appello accorato ai bambini che si trovano a vivere la situazione che ha vissuto anche lei: Nicole Rossi, infatti, ha rivelato che da piccola ha sofferto di forti forme di attacchi di panico, che le hanno limitato la vita.

Fidanzato

Da marzo del 2017 Nicole è fidanzata con Riccardo Paolino, che nulla ha a che vedere con il mondo della TV. I due si sono conosciuti in Sardegna.

.