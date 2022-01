Nintendo Switch prezzo, Lite, OLED, Giochi 2022

Il Nintendo Switch OLED è l’ultimo dispositivo ad entrare nella famiglia delle console di gioco Nintendo Switch. Ma hai bisogno del nuovo Nintendo Switch OLED o del normale Nintendo Switch? Oggi vedremo Nintendo Switch prezzo e caratteristiche, e i giochi che ti aspettano per questo 2022.

Lo Switch originale è stato lanciato nel 2017 ed è una console di gioco ibrida. Ciò significa che puoi tenerlo tra le mani per giocare da remoto o collegarlo a una TV o a un monitor per usarlo come faresti con una normale console di gioco.

Lo Switch Lite è arrivato pochi anni dopo, nel 2019. La differenza tra i due è che la versione Lite ha controller non rimovibili, il che significa che è un’opzione solo portatile.

Nintendo ha poi rilasciato l’originale Nintendo Switch aggiornato con una durata della batteria migliorata anche nel 2019.

Ma il Nintendo Switch OLED è l’aggiornamento più eccitante di questa serie portatile finora. Questo perché questa nuova versione ha uno schermo OLED, che è simile ai display di molti dei migliori telefoni, come il Samsung Galaxy S21.

Nintendo Switch prezzo

Nintendo Switch lo puoi trovare nei negozi oppure sui siti e-commerce a partire da 269,00 €.

Il Nintendo Switch OLED lo trovi scontato in offerta a 273 Euro, se usufruisce dello sconto del 21% dal prezzo di listino di 349,99 Euro, ed è stato rilasciato l’8 ottobre 2021.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: design

L’OLED di Nintendo Switch sembra simile all’originale Switch dopo il suo aggiornamento del 2019. Ha Joy-Con rimovibili, lo stesso layout dei pulsanti e viene fornito anche nella familiare combinazione di colori Blu e Rosso Neon.

Tuttavia, la versione che potresti aver visto più online di Switch OLED è la nuova versione bianca. Questa combinazione di colori più tranquilla e adulta è il tipo di design che ci aspettavamo di vedere dal vociferato Nintendo Switch Pro.

Lo Switch OLED potrebbe non essere lo Switch Pro, ma ci sono alcune altre importanti modifiche al design qui. Le cornici spesse del display dello Switch originale

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: design

L’OLED di Nintendo Switch sembra simile all’originale Switch dopo il suo aggiornamento del 2019. Ha Joy-Con rimovibili, lo stesso layout dei pulsanti e viene fornito anche nella familiare combinazione di colori Blu e Rosso Neon.

Tuttavia, la versione che potresti aver visto più volte online dello Switch OLED è la nuova versione bianca. Questa combinazione di colori più tranquilla e adulta è il tipo di design che ci aspettavamo di vedere dal vociferato Nintendo Switch Pro.

Lo Switch OLED potrebbe non essere lo Switch Pro, ma le pareti spesse sono state significativamente ridotte e il pannello LCD da 6,2 pollici è stato sostituito con un vivace pannello OLED da 7 pollici.

Ciò conferisce al nuovo Switch un aspetto meno datato e significa che non vi è alcuna differenza significativa nelle dimensioni con il nuovo modello, nonostante l’uso di uno schermo più grande.

Come prima, l’interruttore OLED è dotato di un dock, per consentirti di giocare sulla tua TV. Tuttavia, non offre l’uscita 4K che molti speravano in una console Nintendo Switch Pro.

Le offerte di giochi per Nintendo Switch più economiche a gennaio 2022

L’ultimo capitolo di Ubisoft nell’eterna serie Just Dance è stato lanciato giusto in tempo per le vacanze di Natale 2021. È sempre un regalo popolare a Natale o un’inclusione frequente in qualsiasi bundle Nintendo Switch, che sarà in vendita per tutta la fine dell’anno.

Data la sua popolarità verso la fine dell’anno, abbiamo visto alcuni buoni sconti su Just Dance 2022.

Se hai passato ore a giocare alle voci precedenti della serie Mario Party sulle vecchie console Nintendo e vuoi rivivere alcuni di quei ricordi di nuovo, allora questa ultima versione del divertente party game è esattamente ciò di cui hai bisogno.

È dotato di cinque tavole di giochi rilasciati su Nintendo 64, tutte ravvivate e ritoccate per Nintendo Switch.