Nuovolivo Xylella: cos’è il sapone naturale che salverebbe gli ulivi pugliesi dal batterio della Xylella, di cui si parla tanto oggi?

Un sapone vero e proprio ma curativo per gli ulivi che sarebbero ricresciuti miracolosamente nel Salento e in Puglia in generale.

Nell’Ottobre scorso ricordiamo che i membri della commissione regionale di equilibrio hanno affermato che nessun articolo in vendita può davvero curare i batteri Xylella fastidiosa, che continuano a danneggiare i produttori di tutta la regione.

Non ci sono “cure” ufficiali che si possono acquistare e che gli agricoltori potrebbero utilizzare per eliminare Xylella fastidiosa da alberi infetti.

“ Quelli invece che sono state sponsorizzate nelle prime settimane di Settembre come rimedi per combattere l’essiccazione degli alberi, e quindi per riportare le piante vive come fossero appena nate, sono un mix di saponi naturali o coadiuvanti”, Salvatore Infantino, direttore dell’osservatorio fitosanitario di Puglia, ha detto in un’audizione pubblica.

Invece l’inventore di NuovOlivo risponde affermando: “Nessuna truffa, gli olivi sono davvero rinati”.

Nuovolivo Xylella prezzo, dove comprarlo?