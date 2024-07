Opportunità di lavoro: diventare addetto stampa

Nel moderno mondo del lavoro comunicare la propria immagine e i propri servizi è diventata un elemento cruciale per il successo di qualsiasi azienda, ente o organizzazione. Proprio per queesto motivo tra le molte professioni emergenti c’è quella dell’addetto stampa, portavoce ufficiale e responsabile di gestire le relazioni con i media. Questo ruolo richiede una combinazione di abilità comunicative, capacità di scrittura e una profonda comprensione dei media.

Diventare un addetto stampa offre numerose opportunità di carriera in vari settori, dal corporate alle organizzazioni non profit, dalle agenzie governative agli eventi culturali e sportivi. Inoltre, questa professione offre la possibilità di lavorare in modo indipendente, da remoto e con una flessibilità oraria notevole, permettendo di conciliare altri impegni lavorativi o personali.

Diventare addetto stampa: ecco come prepararsi

Per chi desidera intraprendere questa carriera, è essenziale una formazione specifica e pratica. È qui che entra in gioco Ufficio Stampa LAB, l’unico corso in Italia progettato per formare addetti stampa di profilo professionale. Questo corso rappresenta un’opportunità unica per acquisire le competenze necessarie e ottenere un attestato da spendere sul mercato.

Il corso Ufficio Stampa LAB è un altamente professionalizzante, caratterizzato da un approccio pratico e intensivo. Il programma include lezioni su come redigere comunicati stampa efficaci, creare e gestire mailing list per i media, identificare la propria nicchia di mercato e sviluppare strategie per acquisire clienti.

L’edizione di ottobre si terrà a Parma, con due sessioni. Il corso StarT, previsto per venerdì 4 e sabato 5 ottobre, e il LAB Up Grading, che si svolgerà la settimana successiva. Durante questi giorni di full immersion, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica le nozioni apprese, lavorando a stretto contatto con professionisti affermati.

Tutte le informazioni in diretta

Per chi è interessato a saperne di più, Ufficio Stampa LAB organizza due dirette informative: domenica 21 luglio alle ore 21:00 sul profilo Instagram @ufficiostampalab e domenica 28 luglio alle ore 21:00 sulla pagina Facebook di Ufficio Stampa LAB. Partecipando a queste sessioni, si potrà ottenere un bonus esclusivo, che rappresenta un ulteriore incentivo a cogliere questa straordinaria opportunità formativa.